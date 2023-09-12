陆生在港策划六四纪念被判入狱

（香港综合讯）一名中国大陆学生被指计划在香港展示纪念六四事件的条幅，涉嫌企图作出具煽动意图的作为，本人认罪后被判入狱六个月。

综合香港电台、香港01等报道，23岁的曾雨璇是香港中文大学法律博士在读学生。她星期一（9月11日）在香港西九龙裁判法院承认，今年5月8日至6月1日间与大陆民运人士周锋锁及其他人，企图作出或准备作出一项或多项具煽动意图的作为。《香港国安法》指定法官罗德泉星期二（9月12日）做出上述判决。

案情指出，香港警方今年6月在曾雨璇住处搜出印有“国殇之柱”图和“六四屠杀”字样的条幅。条幅高9米，宽3米，由周锋锁从美国寄出，曾雨璇计划6月4日在香港铜锣湾圆形天桥展示，但因被捕，计划未能实施。

警方也在曾雨璇住处搜出活动发起人、国殇之柱创作者高志活的打印信件，信中提及希望毋忘六四。

罗德泉法官说，此案属于国际行动，发起人要求在全球各地同时展示条幅，曾雨璇响应行动，属重要一员。

他指出，被告犯案有周详计划，且虽然计划采取快闪形式，但根据行动计划的规模，仍可达到集体效果，坏影响必远超个人形式犯案。

但他说，国殇之柱在港展示多年，在被告没有增添内容的情况下，刺激他人情绪的危机不大。

港警今年5月将纪念六四事件的“国殇之柱”雕塑列为“煽动他人颠覆国家政权罪”案的证物，从港大拆卸检走。