陈振声与中组部部长李干杰举行会谈

主管我国公共服务的教育部长陈振声星期二（9月12日）在北京与中共政治局委员、中央组织部部长李干杰举行会谈。

这是陈振声和李干杰首次会面。李干杰是在去年10月中共二十大后成为政治局委员，并在今年4月出任中组部部长；他今年5月也与访华的我国副总理兼财政部长黄循财举行了会谈。

陈振声与李干杰会面时握手寒暄。陈振声说，“新中关系广泛、多面、深入，并且与时俱进”，两国之所以能达成这个关系，“最重要的原因是双方拥有深厚的互信”。

陈振声与李干杰星期二也共同主持了新中领导力论坛，这是论坛在疫情后首次恢复线下举行。

陈振声说，新中领导力论坛对新中两国来说都非常特别，“我想不到有同等的论坛，能让两国就如何发展领导团队和建立政府架构分享最深入的观点和反思”。

李干杰说，陈振声此次访华行程非常紧凑，“给我们留下了深刻的印象，体现了陈部长非常高效务实的作风，也体现双方的交流合作确实很活跃也很深入”。

新中关系在总理李显龙3月底访华期间，升级为全方位高质量的前瞻性伙伴关系。

李干杰形容新加坡为“友好近邻和重要合作伙伴”，并表明非常愿意与新加坡进一步加强战略沟通，深化高质量的务实合作，共同努力推动两国领导人对两国关系新的定位，把新的蓝图落到实处。

新加坡领导人首次参访雄安新区

陈振声星期一（9月11日）也参访了河北省雄安新区，并与中共河北省委常委、雄安新区党工委书记、管委会主任张国华会面。

这是我国领导人首次正式参访雄安新区。陈振声走访了雄安新区的启动区综合服务中心、雄安城际站及国贸中心项目建设现场等地点。

雄安新区距离北京100多公里，是中共中央和国务院于2017年正式设立的国家级新区，旨在疏解北京非首都功能。中共总书记习近平称其为“千年大计”。

随行访华的新加坡官员，有通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪、内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授、总理公署政务部长陈国明，以及文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。