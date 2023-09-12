香港一带一路高峰论坛6000人登记参加破纪录

今年是一带一路倡议提出10周年。6000名来自多个国家及地区的人士星期三（9月13日）在香港参加特区政府主办的第八届一带一路高峰论坛，参与人数打破纪录。

香港特首李家超星期二（9月12日）出席行政会议前说，论坛星期三起一连举行两天，适逢共建一带一路倡议提出10周年，也是疫后第一次以全实体形式举办，意义重大。

李家超指出，本届论坛创下多个历届之冠，包括有6000名来自多个国家及地区的人士登记参加，参加的代表团多达100个，将签署逾20份合作备忘录，足以证明国际社会对香港重返国际舞台充满信心。

李家超说，他早前外访亚细安和中东取得不少实际成果，包括已有香港企业在当地经营氢能汽车、节能环保、城市设计及酒店等业务，而这次论坛也首次设有中东专场，港府会聚焦开拓亚细安及其他新兴市场的机遇，并把握机会，展示及宣传香港作为一带一路功能平台及重要节点的功能角色。

中国国家主席习近平在2013年提出“一带一路”倡议，促进与沿线各国在各领域的合作。香港过去10年一直积极参与，包括联系中国与其他“一带一路”地区在国际项目投融资、专业服务支援和经贸等方面合作。

香港贸易发展局日前发表的一项调查报告显示，逾七成受访中国大陆企业希望前往《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国、“一带一路”沿线国家及地区及其他新兴市场发掘商机，逾六成认为香港的专业服务是他们“走出去”的支援首选。

香港贸发局研究总监范婉儿指出，今年一带一路倡议10周年，随着香港和大陆企业不断深化合作，香港的商贸服务平台能发挥更好的优势，凭藉广泛的金融专业服务和全面的国际网络，进一步发挥“超级联系人”的角色，协助大陆企业走出去，发掘全球商机。

本身是印尼华侨的香港珠海学院客座助理教授李钧杰接受《联合早报》访问时说，由于历史的原因，香港长期以来是东南亚华人热门的聚居地，也因此扮演着中国和东南亚国家交流的桥梁角色。北京若想与东南亚加强在一带一路方面的合作，香港可以发挥更重要的角色。

他举例说，近年东南亚有不少实力不俗的企业，香港可以主动招纳他们赴港上市，促进和中国大陆的经贸合作，“因为香港实施普通法，又有健全的金融体制，对东南亚企业有吸引力”。