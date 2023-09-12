中国发布违规教培处罚办法：教师擅自有偿开展学科类培训从重处罚

中国教育行业“双减”改革已实施逾两年，中国教育部星期二（9月12日）发布行政处罚办法，强调对违规开展校外培训的机构与个人开罚。当中提出，对中小学在职教师擅自有偿开展学科类培训的行为，将从重处罚。

据中国教育部官网发布的消息，该部近日印发《校外培训行政处罚暂行办法》，将于今年10月15日起施行。

教育部校外教育培训监管司负责人称，未经审批擅自有偿开展学科类隐形变异培训，存在培训内容危害风险、“超标超纲”违背教育规律风险等各种隐患，既容易损害家长权益和学生身心健康，又可能使全社会陷入“教育内卷”无益竞争的泥潭。

关于具体处罚办法，办法指出，如构成擅自举办校外培训机构，将责令停止举办、退还所收费用，并对举办者处以违法所得一倍以上、五倍以下的罚款。

对于校外机构或个人擅自有偿开展学科类隐形变异培训的行为，根据情节严重程度，将予以警告直至10万元人民币（1万8666新元）罚款不等的处罚。

21世纪教育研究院院长熊丙奇接受《联合早报》采访时说，违规校外培训行为的处罚规定，此前基本上都已公开发布，包括禁止在职中小学教师校外有偿补课等，教育部此次发布的行政处罚办法，是此前相关监管规定的进一步系统化与集中梳理。

进入9月开学季，大大小小的校外培训机构也开始了新学期的忙碌，中国教育部此时再次强调对违规校外培训行为的监管与整治，对“地下”学科培训行为的警告信号明显。

中国教育行业的“双减”政策在2021年落地，目标是减轻义务教育阶段学生作业负担、校外培训负担，其中要求，现有提供学科类校外辅导的培训机构变更为非营利性质。不过，政策实施两年以来，不少中国家长的教育焦虑并未减少，而为躲避检查，部分机构将相关培训转至“地下”，各地的补习班进入“游击”模式。

《中国经济周刊》此前报道称，有机构将培训教室设置在写字楼里，教室贴着黑膜，以防外面看清内部状况，还有机构将培训地点改至咖啡馆，校长亲自下场站岗盯梢，情况不对立即采取行动。

熊丙奇称，校外学科培训目前仍有现实的需求市场，机构违规进行隐形变异培训的情形大量存在，而教育部门的查处往往只能依靠家长或其他知情人士的举报，存在监管难与查处难的问题。

他指出，如果高考制度不改，学校教育质量没有满足受教育者的需求，校外培训需求就会一直存在，即使关闭了合法培训机构，家长们也会寻求其他可能。

“如果一直采取堵的方式，没有疏导措施，很难真正解决问题。”熊丙奇指出，对校外培训机构的监管，要从供给侧与需求侧两端入手，除了加强监管，也要做好家长们的疏导工作，并合理考虑家长需求，结合实际调整监管举措。

对于教育部门再次强调加强校外培训监管，中国家长们的复杂心态依旧。有网民称，只要有考试，家长们就会尽其所能缩小差距，而进入教培机构补习，除了不甘心承认孩子平庸，也可能是需要一个曾经努力过的证明而已。