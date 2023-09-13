中国大陆拟在福建设两岸融合发展示范区

（北京/台北综合讯）中国大陆提出“两岸融合发展示范区”概念两年多后，中共中央、国务院星期二（9月12日）晚正式出台相关文件，提出鼓励台胞在闽购房置业、打造“同城生活圈”、研究放开台湾信息服务等行业准入等措施。

新华社星期二受权发布《中共中央、国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见》（简称《意见》），要求充分发挥福建对台独特优势和先行示范作用，支持福建探索两岸融合发展新路。

《意见》从五个方面，提出21条具体措施。其中提出要建设台胞台企登陆第一家园，包括对台胞子女在闽就读一视同仁、进一步扩大直接采认台湾职业资格范围、取消台胞在闽暂住登记，鼓励台胞在闽购房置业等。

《意见》也要求促进福建全域融合发展，包括打造厦门和金门、福州和马祖的“同城生活圈”，实施金门居民在厦门同等享受当地居民待遇，支持马祖居民在福州同等享受当地居民待遇。此外，还要研究放开台湾信息服务等行业准入，研究探索加快扩大教育开放相关举措。

中国大陆国家主席习近平在2019年“两会”（全国人大和政协年会）期间，就曾提出探索海峡两岸融合发展新路；又在2021年3月视察福建期间，要求福建在探索两岸融合发展新路上“迈出更大步伐”。同月发布的“十四五”规划中，明确提出加快两岸融合发展示范区建设。

对于大陆方面建设两岸融合示范区的主张，台湾陆委会今年6月曾回应，此举“毫无意义，也徒劳无功”。