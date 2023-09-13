Mate 60系列热销拉升出货量 华为加速回归手机市场

（深圳综合讯）接近中国通讯巨头华为的人士透露， 华为旗下手机Mate 60系列市场表现超出预期，华为下半年计划将该系列手机目标出货量提升两成，并已启动回归手机市场的通盘计划。

《证券日报》星期二（9月12日）引述消息人士称，华为将Mate 60系列手机下半年出货量目标提升了20%，全年新机出货量至少4000万部。天风国际分析师郭明錤则预计，明年华为手机出货量有望至少达到6000万部。

继8月底发布Mate 60 Pro手机之后，华为9月8日又推出Mate X5折叠屏和Mate 60 Pro+手机，进一步释放加速回归手机市场的信号。

华为自2015年起常年占据全球智能手机出货量前三。但市场调查机构Omdia数据显示，美国对华为进行制裁后，华为2021年手机出货量同比大降81.6％至3500万部。

华为内部人士透露，华为会将手机业务重点放在国内市场，尤其是高端手机领域，与外界流传的“全球回归”还有所差距。

华为在手机市场的主要竞争者苹果星期三（13日）凌晨也发布新款手机iPhone 15，与华为在高端手机市场展开正面交锋。

据环球网报道，iPhone 15系列发布后，苹果官网将iPhone 14系列价格下调了300至1000元（人民币，约57至190新元）不等。受汇率、行业竞争及地缘政治影响，一些分析机构估测iPhone 15系列的总销量可能较iPhone 14减少1000万台。

另一方面，针对此前媒体报道称中国政府机关禁止使用iPhone，中国外交部发言人毛宁星期三在例行记者会上回应称，中国没有出台禁止购买和使用苹果等外国品牌手机的法律法规和政策文件，但注意到有媒体曝出苹果手机有关安全事件，希望在华所有手机企业都能遵守法律法规，加强信息安全管理。