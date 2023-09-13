中国大陆国台办：台湾无资格加入联合国

台湾洽请友邦促使国际接纳台湾加入联合国体系，并敦促联合国修正对联大2758号决议的“错误解释”。中国大陆国台办星期三斥责民进党当局台独分裂立场冥顽不化，年复一年挑战国际关系基本准则和国际社会共识，只会让国际社会更加清楚台湾是中国一部分的事实。

另外，据路透社报道，日本国防部将派一名文职现役官员常驻台湾。中国大陆国台办新发言人陈斌华回应说，大陆坚决反对建交国与台湾开展任何形式的官方往来，敦促日方汲取历史教训，恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，在台湾问题上谨言慎行。

第78届联合国大会9月5日于纽约联合国总部开议，9月19日至26日举行总辩论。台湾外交部长吴钊燮连日来投书美日等外国媒体，称联大第2758号决议遭错误诠释，以致2300万台湾人民被不当排除在联合国体系之外。

陈斌华在星期三（9月13日）例行记者会被询及此事时说，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，“台湾是中国的一部分，不是国家，没有资格加入联合国”，一个中国原则是国际关系基本准则，是国际社会共识。

陈斌华细述历史，表示台湾是在1894年日本侵略中国的甲午战争次年被战败的清朝政府割让给日本，1943年的《开罗宣言》、1945年的《波茨坦公告》、1945年的《日本投降条款》以及中国政府宣告都表明中国从法律和事实上收复了台湾，1949年中华人民共和国成立后，成为代表全中国的唯一合法政府。

陈斌华指出，1971年，第26届联大通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表。这从政治上、法律上和程序上明确、彻底解决了中国在联合国的代表权问题，也明确了中国在联合国的席位只有一个，不存在“两个中国”“一中一台”的问题。

台湾的独派团体星期三召开记者会，指美国众议院7月通过《台湾国际团结法案》，主张联合国大会第2758号决议仅处理中国代表权问题，不涉及台湾，台湾应掌握契机，使用台湾的国号，并制订台湾宪法。

国际法专家许庆雄等人指出，完全执政的蔡英文政府偶尔自称“中华民国台湾”，务实的台独工作者、民进党总统参选人赖清德也宣示要以“中华民国台湾”团结台湾社会，台湾若继续摇着“中华民国”的旗子，继续维持中华民国体制在台湾的现状，就是跳进“中华民国“的中国陷阱，会让国际的支持无法理直气壮。

不过，赖清德8月接受彭博社专访时说，没有所谓的独立路径，台湾已经是主权独立的国家，名字叫“中华民国”，不属于中华人民共和国的一部分，没有必要另外宣布独立。