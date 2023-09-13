陈振声：新中各有挑战和机遇 要从长远出发系统性建立两国关系

主管新加坡公共服务的教育部长陈振声说，新中两国在发展过程中都有各自的挑战和机遇，最重要的是从长远角度出发，系统性地建立两国关系。

赴华访问的陈振声星期三（9月13日）在北京接受新加坡媒体访问，回应有关中国经济展望，以及其对新中关系影响的提问。

陈振声强调，中国在每个发展阶段中都会面临挑战，同时也会有机遇；最重要的是从长远角度出发，系统性地建立两国关系，并系统地参与和开展项目。

他说：“就新中双边合作而言，我们希望从长远的角度出发，透视这些起起伏伏……我们也应该了解，中国有自身的、复杂的挑战。但我们不能低估他们克服这些挑战的决心，以及他们对自身挑战的清晰认识。”

陈振声指出，这趟冠病疫情后的访华行程是一次“有价值的机会”，“我们到这里不只是看他们在做什么，也看他们怎么做，这是非常重要的。很重要的一点是，他们为什么做他们所做的事，他们如何看待世界，对国际局势有什么看法？对国内挑战和机遇的观点是什么？”

陈振声是星期天（9月10日）起访华，星期三结束。他在此次访华行程中，与中共政治局委员、中央组织部部长李干杰共同主持新中领导力论坛。

论坛于2009年首次举行，是新中两国政治领导人和高级官员围绕领导力发展的共同挑战，讨论和交流经验的战略性平台。这是论坛在疫情后首次恢复线下举办。

陈振声提醒，新加坡绝不能理所当然地认为，其他人会愿意和我们继续举办这类论坛，除非我们能深入地了解他们的担忧、顾虑和理想；同时，我们也得为双方的对话增值。

他说：“新加坡从未把新中关系视为理所当然，这将须要持续的努力，也须要双方每一代领导人和官员努力更深入地了解彼此，以便为两国关系增值。”

至于中美关系紧张加剧，陈振声认为，中美双方都得努力适应彼此新的发展阶段。

他形容，新加坡在中美之间的角色为“坦诚的中间人”，新加坡是美国的朋友，也是中国的朋友，并且坦率地为双方提供我们对议题的客观看法；我们提供想法和反馈，由他们作出自己的决定。

陈振声说：“作为一个好朋友和真正的朋友，我们希望他们能就如何推进关系达成新的权宜妥协（modus vivendi）。我们会持续就形势的发展为他们提供有原则的反馈，并会尽力帮助双方了解彼此。”

陈振声星期三也与中国教育部部长怀进鹏会面，并在当天上午参访清华大学。

他星期三下午在脸书贴文写道，他与怀进鹏就多个教育相关议题进行了良好的交流；新加坡和中国共同面对一些挑战，两人探讨了如何在教师和学生交流等共同关注的领域推进合作。

随陈振声访华的新加坡官员，有通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明、国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪、内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授、总理公署政务部长陈国明，以及文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆。