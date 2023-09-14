被困缅甸诈骗园区中科院博士：没有靠业绩挣到过钱

（北京／广州综合讯）中国科学院一名博士被诱至缅甸从事诈骗一年，上星期二（9月5日）获解救回国。他称，自己落入高薪跨国求职陷阱，被诱至缅甸诈骗园区，但过去一年，没有靠业绩挣到过钱。

综合《新京报》、《南方都市报》、澎湃新闻等报道，被困博士张某2022年在网上通过中介得知新加坡一家公司招聘客服人员，但疫情期间新加坡签证办理困难，中介建议其先去泰国分公司。

张某告诉媒体，他抵达泰国后，对方用各种手段打消他的疑虑，但被带入园区后，就再也无法脱身。

事发地妙瓦底位于缅甸东南部，与泰国仅隔一条小河，园区内大部分是被骗至缅甸的中国人，年龄在二三十岁左右。张某负责在电脑上用聊天软件打字，主要面向欧美国家人群，在伪装成女性后，他们会先从聊感情入手，之后诱导投资数字货币进行诈骗。

张某进入园区后，第一个月拿到折合6000多元（人民币，下同，1120新元）的工资，后续以诈骗业绩提成，比例在3%至12%。但他称，没有靠业绩赚到过钱，因为很多人都知道诈骗套路，上当受骗的人越来越少。

今年4月，因为和在国内女友聊到园区，张某被管理人员用木棍打到无法正常站立；从4月底到8月初，他一直被关押，通常每天只能吃一顿饭。

张某的遭遇被披露后，园区在压力下将索要赎金从12万元降至5.9万元。张某家人支付这笔赎金，园区要求张某承认自愿进入园区并签字录像后，于8月下旬将他送到泰缅边境。

由于张某“中科院博士”的身份，这起案件在中国引发热议，并引起高学历者也会掉入诈骗陷阱的讨论。