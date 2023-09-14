郭台铭宣布副手人选 赖佩霞：愿落实郭台铭“整合在野”心愿

台湾鸿海集团创办人郭台铭星期四（9月14日）宣布与艺人、作家赖佩霞搭档参选2024年总统大选。他表示，将借重赖佩霞的专业能力及沟通技巧，来凝聚台湾社会集体共识，带领台湾走向团结，更加茁壮。

赖佩霞强调，她的任务就是落实郭台铭“整合在野”的心愿。对于自己可能是在野整合中“备胎中的备胎”，她不讳言说，君子成人之美，她在哪个位置并不重要，只要有意义就去做。

今年60岁的赖佩霞，早年是歌手和演员，后来取得暨南大学法学博士以及美国哈佛大学肯尼迪政府学院菁英领导学位，现在是杂志发行人、作家和心灵讲师，擅长沟通协商，也在阳明交通大学授课。

赖佩霞的父亲是美国人，她拥有美国籍。依《总统副总统选举罢免法》规定，具有外国国籍者，不得申请登记为总统、副总统候选人。中央选举委员会预定11月20日到11月24日，受理总统、副总统与立法委员选举候选人登记申请。郭台铭竞选办公室表示，赖佩霞已透过律师了解放弃美国籍流程，会尽快处理。

赖佩霞在影集《人选之人－造浪者》里，饰演总统候选人、并当选总统的林月真，如今从戏剧角色的扮演者投身政坛，成为此间热门话题。第58届广金钟奖星期四公布入围名单，赖佩霞入围迷你剧集女配角奖。郭办称，这是双喜临门的好兆头。

由于在野国民党总统参选人侯友宜和民众党总统参选人柯文哲各自认为民调领先对方，迄今未能商谈合作事宜，郭台铭8月底宣布参选总统拟推进在野整合，未获回应，目前执政的民进党总统参选人赖清德明显领先群雄。

郭台铭星期四正式介绍赖佩霞为副手后，赖佩霞表示，她的任务就是落实郭“整合在野”的心愿，希望大家看到郭台铭霸气总裁的一面，也能认识郭台铭有情有义、坚忍不拔、排除万难的另一面。

赖佩霞同时也对侯友宜和柯文哲释出善意说：“我好喜欢他们！”她称自己对军警有崇高敬意（侯友宜警察出身），也欣赏柯文哲能吸引年轻人参与政治的能力。

侯友宜星期四晚上启程访问美国，稍早前被媒体问到郭台铭宣布赖佩霞为副手时，侯友宜表示不清楚对方的规划，强调访美会尽全力跟美方建立深厚的情谊。

柯文哲则对赖佩霞表示肯定。他说，赖佩霞是资深演员，这几年也做了一些公益事业，是一个不错的人选。

赖清德出席“美业后援会”成立大会前，对媒体询及此事微笑不语。民进党称赞这是“可敬、可以期待的搭配组合”。

此间分析认为，赖佩霞有助拉抬郭台铭声势，在野有两组以上参选，赖清德胜算高。