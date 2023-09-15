中国大陆制裁两家美国军工企业 涉对台军售

（北京综合讯）北京宣布对美国军工企业洛克希德·马丁、诺斯罗普·格鲁曼实施制裁，作为这两家公司参与美国对台售武的回应。

中国外交部发言人毛宁星期五（9月15日）在例行记者会上说，美国洛克希德·马丁公司密苏里州圣路易斯市分公司作为主承包商直接参与8月24日美售台武器，诺斯罗普·格鲁曼公司多次参与美售台武器。中方决定根据《反外国制裁法》对这两家企业实施制裁。

毛宁强调，中国政府捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，敦促美方“停止售台武器，停止美台军事勾连，停止武装台湾，否则必将遭到中方坚决有力回击”。

美国国防部当地时间8月23日宣布拜登政府第11度对台军售，向台湾提供5亿美元（6.8亿新元）的F-16战机红外线追踪侦搜系统。美国国防安全合作局说，这项军售案主要合约商是洛克希德·马丁公司。

去年12月，美国批准1.8亿美元对台军售，首次出售14套“火山”布雷系统。据彭博社报道，诺斯罗普·格鲁曼公司是该军售案的主要承包商。

台湾中央社星期四（9月14日）引述诺斯罗普·格鲁曼公司副总裁表态，该企业将从2024年开始每年投资台湾1亿美元，寻求更多与台湾军工企业合作的机会，强化美台产业供应链。

美国近期军援台湾力度加大。除一般军售，美国总统拜登在7月底首度对台动用“总统拨款权”，提供台湾3.45亿美元军援；8月底则通过“外国军事融资计划”，宣布提供台湾8000万美元军援。路透社本周获得的一份国会通知更显示，美国还计划将原先给埃及的5000万美元军援转移给台湾。

今年2月，中国商务部宣布将洛克希德·马丁和雷神导弹与防务两家公司列入不可靠实体清单，禁止其从事与中国有关的进出口活动以及在中国境内新增投资。