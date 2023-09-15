中国防长李尚福逾两周未露面 据报因健康原因推迟与越官员会晤

中国国务委员兼国防部长李尚福超过两周没有公开露面引发外界关注。英国《金融时报》星期四（9月14日）报道称，美国政府认为李尚福受到北京调查，并已被解除职权。

路透社同日也报道说，李尚福原定9月7日至8日参加越南在中越边境主办的防务合作年度会议，但北京在会议前几天告知越方，李尚福出现“健康状况”，推迟了与越南官员的会晤。

美国驻日本大使伊曼纽尔（Rahm Emmanuel）已数次在社交媒体上谈论李尚福的“失踪”。

他星期五在社交媒体X（原推特）再次发文说：“第一：李尚福防长已经三周没有被看到或听到了。第二：他没有在越南之旅中现身。现在，他缺席了原定与新加坡海军总长的会面，是因为他已经被软禁了吗？”

李尚福最近一次公开活动是在8月29日，他当时在北京出席第三届中非和平安全论坛，并作主旨发言。8月中旬，李尚福出访了俄罗斯和白罗斯。

65岁的李尚福毕业于国防科技大学，曾长期在解放军装备部门工作。2003年，李尚福出任总装备部西昌卫星发射中心主任，2013年任总装备部司令部参谋长，2014年任总装备部副部长。2016年1月，李尚福出任新成立的战略支援部队副司令员兼参谋长，2017年9月出任中央军委装备发展部部长，2019年7月晋升上将军衔。

去年10月中共二十大后，李尚福入选中共中央军委委员，并在军委委员中排名第一位。今年3月中国政府换届后，李尚福接替魏凤和出任国务委员兼国防部长，跻身“党和国级领导人”行列。

几个月前，中国高层对火箭军领导层进行了大改组。来自海军的王厚斌和来自空军的徐西盛分别出任火箭军司令员和政委。有消息说，火箭军原司令员李玉超、原政委徐忠波牵涉腐败窝案被立案调查。

今年7月，中央军委装备发展部发布公告，决定开展装备采购招标评审专家违规违纪清查整肃治理活动，并公开征集2017年10月以来装备采购招标评审活动中专家违规违纪问题线索。

清查整肃治理活动所针对的违规违纪行为包括：自律不严、操守缺失，重点查纠该回避的不回避，为关系企业提供帮助，根据采购人暗示帮助指定企业中标，通过评审活动捞好处；拉帮结派、私下勾连，重点查纠线下勾连，形成“小圈子”操控评标过程，甚至长期把持某些行业领域评审结果；任性用权、处事不公，重点查纠质疑投诉审议中“拉偏架”，为企业保驾护航等等。

有关人士分析，虽然这次清查活动主要针对的是评审专家，但2017年10月这个时间点，却与李尚福2017年9月接掌中央军委装备发展部部长的时间高度重合。换句话说，活动主要是清查李尚福主管装备发展部时期的问题。

不过有关人士也指出，目前判断李尚福是否“出事”还为之过早。但在外界密集关注此事的情况下，中国官方如果不以某种形式给一个明确的说法，只会增加外界的猜测，这对官方和李尚福本人的形象都不是好事。

今年6月下旬后，中国国务委员兼外交部长秦刚连续数周没有公开露面，引发外界广泛关注和猜测。7月25日，中国全国人大常委会会议免去秦刚兼任的外长职务。