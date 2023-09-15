梵蒂冈教宗特使与中国特别代表李辉在北京会面

（梵蒂冈/北京综合讯）梵蒂冈教宗指派的乌克兰问题特使，在北京与中国政府欧亚事务特别代表李辉会面，就和平解决乌克兰危机进行会谈。

据梵蒂冈新闻网报道，梵蒂冈官方星期四（9月14日）发布声明说，教宗方济各指派的乌克兰问题特使祖皮枢机主教（Cardinal Matteo Zuppi）当天在北京与李辉会面，双方在公开而亲切（cordial）的氛围中进行了谈话。

声明说，双方的对话聚焦俄乌战争及其严峻后果，强调需要共同努力促进对话，寻找通往和平的道路。

此外，双方也谈到粮食安全问题，尤其是希望能尽快确保谷物出口，为高风险国家提供帮助。

截至目前，中国官方没有就祖皮和李辉的会面发布任何消息。

据梵蒂冈官方此前消息，祖皮在9月13至15日访问中国，但没有公布他的具体行程；中国外交部也仅在13日确认祖皮将访华并与李辉会面。

祖皮今年5月被方济各指派担任调停俄乌战争的特使。他6月初曾到访基辅，与乌克兰总统泽连斯基会面，并于三个星期后前往莫斯科，与俄罗斯儿童权利总统专员贝洛瓦会面。他7月也访问了华盛顿，与美国总统拜登会面。

据路透社报道，俄罗斯外长拉夫罗夫星期五（9月15日）说，祖皮将再次访问莫斯科，俄罗斯也已做好准备“与所有人会面”，但没有透露具体的访问时间。

