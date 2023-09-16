IMF将敦促中国转向消费驱动增长模式

（华盛顿路透电）国际货币基金组织（IMF）将敦促中国转变经济增长方式，提振国内消费，并解决房地产困境、地方债高企等拖累中国及全球经济增长的问题。

据路透社星期五（9月15日）刊发的专访，IMF总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，IMF在即将出炉的第四条磋商报告中，将向中国政府转达对中国经济政策的审查信息。

格奥尔基耶娃说，IMF将强烈敦促中国转变经济增长模式，不再依赖债务驱动的基础设施投资和房地产。

她说，中国政府应利用政策空间，将经济增长转向国内消费驱动，因为在当前环境下，通过传统模式向基础设施建设投入资金，将难以取得成效。

格奥尔基耶娃说，中国人口老龄化和生产力下降，以及欧美企业将供应链转出中国，都抑制了中国经济增长。同时，低迷的房地产行业也导致消费者控制支出等。她认为，中国政府应该给还没交楼的房产项目投资，而非去救那些陷入困境的房企。

格奥尔基耶娃说：“我们实际上预计，如果不进行结构性改革，中国的中期增长率可能会降至4%以下。”

IMF在7月预测中国今年和明年经济增长率将分别达到5.2%和4.5%，但IMF同时警告，由于房地产行业萎缩，实际增长率可能更低。

她指出，中国经济增长约占全球经济增长的三分之一，其增长率“对亚洲很重要，对世界其他地区也很重要”。

谈到中国的投资机会，格奥尔基耶娃说，中国的数字经济和绿色能源仍对投资者有吸引力，重要的是政府不会过度补贴电动车行业，导致不公平竞争。