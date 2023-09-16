中共军媒：火箭军一部队战斗力存在短板弱项

（北京综合讯）中共中央军委机关报《解放军报》发文称，解放军火箭军某部队在部队战斗力建设上存在短板弱项，要求每天就练兵备战的问题展开调研。

《解放军报》星期五（9月15日）刊文称，火箭军某部党委领导前不久再赴部队演训一线，围绕练兵备战难题展开专题调研，“努力补齐影响部队战斗力建设的短板弱项”。

该部党委领导说，要把调查研究当作“天天必做、月月必抓”的工作，对部队建设和练兵备战常态化展开问题梳理、难题排查，“打通贯彻执行中的堵点淤点难点”。

文章也说，对调研发现的问题，党委班子成员作为第一责任人，要做到问题不解决不松劲、解决不彻底不放手，把“问题清单”变为“履职清单”。

文章说，某中心官兵前不久在调查问卷中反映，人员长期处于动散状态，部分临时党组织运行难以满足实际工作需要。该部党委常委同专题调研组赴任务一线展开调研，将调研的主攻方向聚焦在基层党组织建设上，出台动散状态下临时党组织运行规范等措施。

文章最后写道，该部党委班子成员今年以来多次赴部队一线，围绕“优化战备流程、打通指挥链路、夯实组织建设”等方向开展专题调研，形成20余项调研成果。

另据新华社报道，中共中央政治局委员、中央军委副主席何卫东同日在会议上强调，要着力解决部队发展瓶颈问题，积极主动为官兵排忧解难，为实现建军一百年奋斗目标打牢坚实基础。

何卫东说，军队党员干部要聚焦真打实备，加紧破解备战打仗重难点问题，提高部队实战能力。

中国火箭军今年7月底易帅，王厚斌和徐西盛7月31日在北京首次以火箭军司令员和政委的身份公开亮相。有消息说，火箭军原司令员李玉超、原政委徐忠波牵涉腐败窝案被立案调查。

此外，中国国务委员兼国防部长李尚福因超过两周没有公开露面而引发外界关注。