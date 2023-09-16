中国与赞比亚升级双边关系 鼓励更多使用本币结算

中国国家主席习近平星期五（9月15日）会见访华的东非国家赞比亚总统希奇莱马，宣布升级双边关系，表示鼓励在贸易和投资中更多使用本币结算。受访学者分析，中国近期持续加深与全球南方国家的联系，还加码联合发展中国家降低对美元的依赖，意在应对与西方经济日益脱钩的趋势。

习近平星期五在北京人民大会堂，同2021年掌权以来首次到中国进行国事访问的希奇莱马举行会谈。希奇莱马曾因以牺牲与中国的关系为代价，频繁访问西方国家而遭到国内批评。

两国元首宣布，将中赞关系提升为“全面战略合作伙伴关系”，会后还发联合声明，鼓励在贸易和投资中更多使用本币结算，便利两国企业减少汇兑成本、降低汇率风险。

以美元定价的铜，占赞比亚出口收入的约70％；中国则约占全球铜需求的一半。增加使用本币结算，可能有助于降低对美元的依赖。

中国震旦智库执行长、高级研究员朱明接受《联合早报》采访时研判，面对中西方陷入长期战略竞争，中国目前尚无意直接推翻美元霸权，而是采取逐渐渗透的方式，优先与输出原材料、对中国有贸易顺差的国家加强本币互换，作为推动人民币国际化的第一步。

今年1月，中国与阿根廷正式扩大货币互换协议；两国6月再签署协议，将总额1300亿元人民币（244亿新元）的互换额度延长三年。

朱明分析，货币互换既能增加结算便利性，让人民币在国际市场上更好流动，也能稳定这些国家对中国的工业原材料供应，减低受美元金融市场冲击的风险。

另一方面，中赞两国在联合声明中也提及俄乌冲突，呼吁国际社会合作应对危机在粮食、能源等领域造成的外溢效应，减少对非洲国家的负面影响。

赞比亚目前背负63亿美元（86亿新元）债务，中国则是它最大的双边债权国。赞比亚在联合声明中感谢中国对赞比亚债务处置发挥的关键作用，但未透露细节。

朱明分析，作为内陆国家的赞比亚，长年经济缺乏亮点，目前还面对全球经济疲软，以及俄乌冲突影响粮食运输的双重冲击。亲西方的希奇莱马看向中国，不仅是希望通过债务重组争取时间，也有意扩大对华贸易，向中国输出更多工业原材料，以换取更多粮食。

另一方面，中共政治局常委、中央纪委书记李希星期五则以习近平特别代表身份，在古巴首都哈瓦那出席“77国集团（G77）和中国”峰会。他在会上致辞时，不点名批评个别国家大搞单边制裁、脱钩断链，严重损害发展中国家正当发展权益和空间，呼吁坚决反对集团对抗和冷战思维。

李希强调，中国永远是发展中国家大家庭及全球南方国家的一员，愿同G77成员密切沟通协调，优化发展资源投入，发挥共建“一带一路”倡议等公共产品最大效能。

朱明分析，面对世界经济加速趋向分裂，中国近期不断加强与全球南方国家的关系，旨在对冲西方对华去风险化，同时也在更有增长潜力的发展中国家加大投入力度，寻求更多政治与经济回报。