美国专家：中国超级计算机能力或超所有国家

（俄亥俄综合讯）美国田纳西大学教授、图灵奖得主唐加拉（Jack Dongarra）说，中国投入运行的超级计算机数量可能比任何其他国家都要多，但由于受到美国制裁，外界对此知之甚少。

香港《南华早报》9月14日报道，唐加拉在美国接受该报专访时说，目前可能已经有三台E级（每秒浮点运算百亿亿次）超级计算机在中国投入使用，其性能与美国橡树岭国家实验室的超级计算机Frontier相当，并且可能具有更高的峰值性能。

据国际超级计算机排名组织“TOP500”今年6月发布的榜单，美国超级计算机Frontier继续占据榜首，中国的“神威·太湖之光”和“天河二号”则分别跻身第七和第十位。

唐加拉认为，中国超级计算机在榜单中落后，可能是近年来地缘政治局势紧张的结果。拥有世界第一的超级计算机，可能会让美国采取行动，进一步限制技术流入中国。

中国国防科技大学研制的“天河二号”曾于2013年超越橡树岭实验室的“泰坦”，成为最强大的超级电脑。两年后，美国政府禁止英特尔销售用于升级“天河二号”的芯片。2021年，七个参与开发中国下一代超级计算机的超算中心也被美国列入黑名单。

唐加拉指出，虽然榜单上中国超级计算机的数量在减少，但中国仍然是生产超级计算机最多的国家。

新华社2018年曾报道，神威E级原型机、“天河三号”E级原型机和曙光E级原型机，这三个不同技术路线的E级原型机系统全部完成交付。