G77和中国通过《哈瓦那宣言》 学者料对高科技领域规则制定影响不大

77国集团（G77）和中国峰会星期六通过《哈瓦那宣言》，反对科技垄断和其他阻碍发展中国家技术发展的不公平做法，并强调不应限制发展中国家获取信息和通信技术材料、设备和技术。

受访学者分析，该宣言凸显出中国在发展中国家的影响力，但预料对国际高科技领域的规则制定影响不大。

77国集团和中国峰会15日至16日在古巴首都哈瓦那举行。在中美科技竞争不断升温的背景下，此次峰会主题定为“当前发展面临的挑战：科学、技术和创新的作用”。

G77和中国在当地时间星期六（9月16）发表《哈瓦那宣言》（下称《宣言》），其中46条中，有两条明确反对限制发展中国家获取科技以及科技垄断。

《宣言》反对科技垄断和其他阻碍发展中国家技术发展的不公平做法，并敦促“在信息和通信技术领域拥有垄断和主导地位的国家”，不应利用包括互联网领域的信息和通信技术发展，作为限制和压制其他国家合法经济和技术发展的工具。宣言也呼吁国际社会共同营造开放、公平、包容、非歧视的科技发展环境。

《宣言》另一个条款则强调，“为了保持可持续发展，不应限制发展中国家获取信息和通信技术材料、设备和技术”。

G77是世界最大的发展中国家合作机制，有130多个成员，其官网把中国列为成员国，但北京官方称中国不是G77成员。古巴是G77的轮值主席国，其他成员还包括巴西、委内瑞拉等拉美国家，以及伊朗。

《宣言》对“当前不公平的国际经济秩序给发展中国家带来的重大挑战，在当前达到最尖锐的程度”提出深切关注，并称其导因包括地缘政治紧张、单方面强制措施等因素。

台湾中华亚太菁英交流协会前秘书长王智盛接受《联合早报》访问时分析，《宣言》中部分内容剑指美国的意味甚浓，部分原因是古巴是轮值国，整体上塑造的反美氛围显得更强。这也显示中国在科技议题上有一定的支持者，北京寻求向西方世界彰显他们在发展中国家的影响力。

分析：为中国科技发展提供喘息空间

中国政府此次派中共政治局常委、中央纪委书记李希，以习近平特别代表身份出席G77和中国峰会。这是中国多年来为G77系列会议派出的最高级别官员，凸显中国在中西关系不见好转的背景下，正加紧强化和发展中国家关系。

李希9月16日至26日之间也访问古巴、巴西和埃及。委内瑞拉总统马杜罗和赞比亚总统希奇莱马过去一周则访问了中国，两国都是G77成员。

李希在峰会上致辞时不点名批评美国称，“个别国家大搞单边制裁、脱钩断链，严重损害发展中国家正当发展权益和空间”，并表明“中国愿同古巴和其他77国集团成员一道，共筑全球南方命运共同体”。

王智盛指出，目前大部分先进科技技术掌握在先进国家手中，在高科技技术标准和规则制定方面，中国和发展中国家没有太大的影响力。但中国如果在科技领域站稳发展中国家的市场，一定程度上可以让中国科技公司后续的发展有一些喘息空间，“比如华为即便面对西方市场的限制，还是能扩展发展中国家的市场”。