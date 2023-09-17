缅甸再向中国移交逾百涉诈嫌犯 共同打击电骗让中缅关系升温

（北京/内比都综合讯）缅甸再将超过百名电信网络诈骗嫌犯移交中国，前后移交近1500人。有分析指出，共同打击电信诈骗案件令中缅关系升温。

新华社报道，云南普洱公安机关与缅甸相关地方执法部门持续开展边境警务合作，上星期六（9月16日）再有109名电信网络诈骗嫌疑人和一批作案工具移交中国。

报道指先后有1482名在缅北涉及诈骗的嫌犯移交中国，其中网上在逃人员58名，挤压了境外涉诈犯罪生存空间。

《南华早报》上星期五（15日）引述观察家分析认为，缅甸的网络犯罪逮捕浪潮是中缅关系改善的迹象。

分析认为，缅甸自2021年政变以来陷入政治危机，处于国际孤立状态的缅甸军政府一直努力寻求与世界重建关系，而中缅联合行动为此提供了机会。

新加坡南洋理工大学助理教授何子恩（Benjamin Ho）在接受《南华早报》采访时说，缅甸在国际上需要中国的支持，且两国有共同的战略利益，即抗衡西方。

奥斯陆和平研究所研究员阿玛拉·蒂哈（Amara Thiha）受访表示，打击网络犯罪在北京的议程中占据了重要位置。中国是全球安全倡议的提出者，中国相对成功的举措，有利于加强与湄公河流域国家间的合作，表明中国正在该地区“填补全球安全架构空白并展示其领导地位”。

中缅联合行动同样引发台湾关注。台湾《中国时报》星期天（9月17日）报道，缅甸本月8日移交中国大陆的1207名嫌疑人中，约有两成、近300名台湾籍嫌犯。台湾刑事局随后表示，已通过两岸合作共同打击犯罪机制向中国大陆方面查证，并无台籍嫌犯，将密切关注案件发展。