侯友宜提出要把台后备军队人数从34万增加到71万

（纽约/台北综合讯）台湾在野的国民党籍总统参选人侯友宜，在美东时间上星期六向美国智库学者表示，他要提升台湾全民的国防意识，后备军队人数从34万增加到71万，还反批民进党政府没教育台人忧患意识。

综合《中国时报》、中天新闻综合报道，侯友宜在美东时间上星期六（9月16日）在纽约出席美国智库外交政策全国委员会（NCAFP）、外交关系委员会（CFR）的对话会，并接受各种提问。

据知情人士透露，侯友宜在外交关系委员会座谈时，很主动去谈台湾国防问题。他特别澄清不是反对台湾兵役延长一年，甚至觉得应进一步提升全民国防意识，后备军队人数要从34万增加至71万，更反批民进党没教育国人忧患意识。

侯友宜提出两项两岸政策方向：一个是透过国防力量吓阻中国大陆，另一个则是维持与北京对话。他以1994年时被派去大陆处理千岛湖事件，当时情势也相当复杂，但面对大陆公安不当作法他可以提出质疑，最后也可协调出两岸共同打击犯罪的合作方式，代表两岸即便在情势严峻下，仍可找出互动交流方式。

《联合报》引述旅美台湾学者翁履中的看法，指侯友宜在两岸与对外安全议题上采用了“和平鹰”的论述，与传统深蓝“和平鸽”路线做出区隔。报道指侯友宜的和平多了强悍，他的重点在寻求和平的手段，并想在美国与中国大陆的对抗中，扮演积极主动的润滑剂。

另据中天新闻报道，侯友宜16日出席全美台湾同乡联谊会年会，国际知名的华裔刑事鉴识专家李昌钰也到场力挺侯友宜。 李昌钰告诉台湾媒体，他与侯友宜是台湾警察大学校友，相识已久，并说台湾的总统大选，应该选一个能做事、敢做事、会做事的人。