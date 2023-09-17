李强：对未来有些“隐忧和焦虑” 中国亚细安需下更大功夫实践亲诚惠容

中国国务院总理李强指出，中国与亚细安的关系已成为亚太区域合作中最成功和最具活力的典范。但他也不讳言，对未来也有一些“隐忧和焦虑”，呼吁各国在践行“亲诚惠容”下更大功夫。

李强星期天（9月17日）出席在广西南宁举办的第20届中国—东盟（新加坡称亚细安）博览会开幕式。他致词时回顾中国和亚细安建立对话的32年，并指双方在变乱交织的世界中牢牢守护了地区的和平和安宁，共同创造了经济腾飞的奇迹。

李强介绍，中国与亚细安过去20年的贸易规模持续增加。他说：“在全球经济乏力的背景下，我们实现了贸易投资逆势攀升。中国和东盟的贸易额20年间增长了16.8倍。”

随着中美竞争愈演愈烈，东西方经济出现脱钩趋势，东南亚对中国在经贸和地缘政治上的重要性在过去几年持续提升。亚细安在2020年取代欧盟成为中国的第一大贸易伙伴，并已连续三年互为最大贸易伙伴。

中国官方数据显示，中国和亚细安2022年的双边贸易额达9753亿美元（1.33万亿新元），较2021年增长11.2%。

另据彭博社今年9月初报道，汇丰控股编制的12个月移动平均值显示，中国对亚细安的出口额升至每月近6000亿美元，意味着东南亚已超越美国和欧盟，成为中国最大的出口市场。不过，近月来，中国与菲律宾围绕南中国海仁爱礁的主权争议与矛盾也正在激化和升级。

展望未来，李强表示对中国与亚细安的未来既充满信心和憧憬，也有一些“隐忧和焦虑”。他指出，动荡不安的世界、纷繁复杂的形势有许多难题和挑战需大家共同应对。他引述了中国国家主席习近平提出的“亲诚惠容”周边外交取向，指这是中国与亚细安良好关系“本质的内核和贯彻始终的主线”，并呼吁各国努力营造有利于发展繁荣、和平安宁的良好环境。

他说：“中国古语讲人无信不立，国无信则衰。在当前国际局势不稳定、不确定，难预料成为常态的情况下，诚实守信显得愈发珍贵。”

李强强调，中国一贯待人诚心诚意，特别是对待亚细安国家。他说，中国愿意同亚细安一道，重信守诺，开展各领域的合作，用实际行动落实好既定合作事项。

今年是东博会20周年，李强是近十年来出席东博会的最高级别中国领导人。上回中国总理出席东博会是在2013年，当时是东博会10周年，由时任总理李克强出席。

这也是李强本月以来第二次对东南亚国家开展魅力攻势。他今年9月初在亚细安—中国峰会上提出构建更为紧密的中国—亚细安命运共同体，并强调中国与亚细安是拆不散、离不开的好邻居、好兄弟、好伙伴。

本届东博会以及同期举办的中国—亚细安商务与投资峰会，以“和合共生建家园，命运与共向未来——推动’一带一路’高质量发展和打造经济增长中心”为主题。大会由亚细安各国经贸主管部门，以及亚细安秘书处共同主办，广西壮族自治区人民政府承办。

出席开幕式并致词的亚细安领导人包括马来西亚首相安华、越南总理范明政、柬埔寨首相洪马内、老挝总理宋赛等。