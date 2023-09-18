王毅与沙利文会晤 为中美元首11月会晤铺路

（北京/华盛顿综合讯）中共政治局委员、中央外办主任王毅在刚过去的周末，同美国总统国家安全事务助理沙利文举行多轮会晤，两人谈到中美元首会面的可能性；双方都形容，会晤“坦诚、实质性、建设性”。

王毅也是中国外长。这是继今年5月维也纳会谈后，王毅和沙利文再次会晤。分析认为，此次会晤是为中美元首今年11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间的会晤铺路。

中美元首上一次会面是去年11月在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会期间。

据中国外交部官网星期天（9月17日）晚间发布的消息，王毅和沙利文9月16至17日在马耳他举行多轮会晤。

王毅在会晤中强调，台湾问题是中美关系第一条不可逾越的红线，美国必须恪守中美三个联合公报，落实不支持“台独”的承诺。

他也称，中国的发展有着强大内生动力，遵循必然的历史逻辑，是阻挡不了的，中国人民正当的发展权利不容剥夺。

文告也说，双方同意，继续落实两国元首峇厘岛会晤达成的重要共识，保持双方高层交往，举行中美亚太事务磋商、海洋事务磋商、外交政策磋商。双方探讨了进一步支持和便利两国人员往来措施等，还讨论了亚太地区局势、乌克兰、朝鲜半岛等国际和地区问题。

彭博社引述美国官员说，双方讨论了两国元首会面的可能性，以及其他中美关系议题。

美国白宫星期天发文告说，这次会议是为保持开放的沟通渠道和负责任地管理双边关系做出的持续努力之一。双方讨论了中美关系中的关键问题、全球和地区安全问题、俄乌战争以及两岸问题等。

在台湾问题上，白宫文告强调，美国方面提到了台海和平与稳定的重要性。

今年6月以来，多名美国高层相继访华，包括国务卿布林肯、财长耶伦、气候特使克里、商务部长雷蒙多等，抬升了外界对中美元首会晤的期望。

不过，中国国家主席习近平未出席本月在印度新德里举行的G20峰会。美国总统拜登当时表示失望，同时表明他仍将见到习近平。

王毅星期一（9月18日）将访问俄罗斯，不会出席在纽约举行的第78届联合国大会。《华尔街日报》近日在报道中分析，王毅不出席联大，为习近平出席年底的APEC峰会增添了变数。