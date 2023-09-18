苹果中国官网“辫子客服”引辱华争议

（上海/北京/长沙综合讯）苹果中国网站一张客户服务人员图片留有长辫子，有中国网民认为图片涉嫌辱华，引发网络争议。中国媒体指出，该客服人员形象并非仅在中国官网存在，而且这名员工是印第安人。

据《新闻晨报》报道，这张陷入争议的照片，来自苹果网站手表专家一对一选购页面；照片中，客服人员留着一条黑色的长辫子。一些网民认为，这是苹果公司的“小动作”，意在用清末男子造型丑化中国人。

相关话题在星期天（9月17日）冲上微博热搜。有网民称，“辫子咱们都剪掉100年了，还来羞辱我们，居心何在”，认为企业应该考虑大众感受，避免使用可能有争议的图片。

也有不少网民对此不以为然，认为动辄“上纲上线”，显得敏感而多疑；又指过于考究辫子的意味，代表“心中的辫子（自卑）还是没剪”。

凤凰网科技版称，该客服人员形象并非仅在中国官网存在，美国、日本、韩国等国家的苹果网站的手表专家选购页面，也使用同一张照片。

报道也指出，这名苹果员工是一名美国印第安人，即客服人员的辫子造型可能来自印第安人文化。

对于这一争议事件，苹果公司客户服务回应称，已收到反馈，也很重视，后续可以关注公司网站的回应。

一些中国媒体加入讨论行列。中共湖南省委主办的新闻网站“红网”刊载文章称，无论如何，苹果公司也应该有所反思，一个全球知名的企业，在全球范围树立形象的同时，应该充分考虑到各国文化背景和民众心理，尊重世界文化的多元性。