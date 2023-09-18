调查：年龄歧视难租屋、行人地狱难通行 台湾长者的痛点

台湾老龄化人口将于2025年超过20%迈向超高龄社会。台湾人寿与大数据公司“网路温度计”星期一（9月18日）公布“2023高龄友善大调查”，结果显示“年龄歧视难租屋”、“行人地狱难通行”，是台湾老年人长期以来的痛点。

根据上述调查，65岁以上高龄独居比例约16.2%，估计逾60万人口；关于高龄友善的四大指标，台湾民众只给了勉强及格的分数，分别为“行动无碍”62分、“交通畅行”68.3分、“居住友善”62.6分、“生活照顾”66.7分。

其中银发族想要租房最为困难，在此调查中的满意度仅有52.6分。《联合报》6月曾引述崔妈妈基金会指出，独居又高龄是最难租到房子的一群，即便许多独居长者领有各种补助，经济状况不错，仍因为年龄过大被排挤。房东担忧年纪大的人可能突然跌倒，生病谁带去看医师，是否有用火、用电疑虑，以及如果过世会影响房价等。

在交通伤亡方面，也以银发族最多。成功大学交通管理科学系暨电信管理研究所教授郑永祥指出，去年交通事故造成超过3000人死亡，其中65岁以上高龄者占了四成。路上的无障碍设施不足，一些骑楼或停车或做生意，也不利行走，执政者应将“车本城市”改成“人本城市”。

台中市政府交通局长叶昭甫表示，许多年长者反映公车行驶过快，他们招手较慢，公车便一驶而过；也有人反映天气太热，建议公车站牌应设立候车亭；还有人称绿灯秒数太短，来不及过马路；在偏远地区公车少，一些长者被迫骑机车，车祸时有所闻。种种现象都有待中央政府和地方政府跨部会整合资源，也可引进产业一起规划改善。

台湾交通意外事故频传，5月8日一名三岁女童走在斑马线遇车祸身亡。 “行人零死亡推动联盟”8月20日发起“还路于民大游行”，当时朝野政党的总统参选人都出席该项活动。

为摆脱“行人地狱”恶名，行政院8月中旬核定“行人交通安全政策纲领”，交通部盘点全台1000处最易肇事路口，并要求各县市于11月底前提报改善计划。