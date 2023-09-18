电动车贸易摩擦升级 王毅：中欧应坚定摒弃保护主义

欧盟与中国在电动车产业的贸易摩擦近期持续升级，中国外交部长王毅上星期六（9月16日）在欧洲呼吁中欧摒弃保护主义，坚定支持自由贸易。受访学者分析，王毅的最新表态意在劝说欧盟不要在电动车领域与中国开打贸易战，同时也表达对欧洲加速对华去风险化的担忧。

据中国外交部官网星期一（18日）发布的消息，也是中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任的王毅，上星期六在南欧岛国马耳他首都瓦莱塔会见该国外长博奇。

王毅表示，中欧合作大于分歧，是伙伴而不是对手。双方应继续秉持开放态度，坚定支持自由贸易，摒弃保护主义，实现中欧合作积极效应。

在法国敦促欧盟在中美日益增长的威胁下采取更有力行动保护欧洲工业之后，欧盟委员会主席冯德莱恩9月13日宣布针对中国电动车展开反补贴调查，指责中国“通过巨额国家补贴人为压低汽车价格”。

中国汽车的价格比欧洲竞争对手低约两成，欧盟认为这是通过不正当的手段达成的，北京则指这是中国汽车行业大力投资的成果。

中国商务部14日批评欧盟的调查是“赤裸裸的保护主义行为”，并警告这将对中欧经贸关系产生负面影响。商务部并称，将密切关注欧盟保护主义倾向和后续行动，坚定维护中国企业的权益。

欧盟经济专员真蒂洛尼15日则坚称欧洲经济足够强大，可应对来自中国的任何报复措施。

彭博社星期一（18日）引述知情人士称，欧盟的调查可能需历时九个月，并可能导致对从中国进口的电动车征收高达27.5％的新关税。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时指出，中国电动车近年异军突起，成为中国在国际市场上比较有竞争优势的行业；欧洲也是目前中国电动车制造商非常重视的市场。

欧盟官员称，中国电动车在欧盟的份额去年为8％。预计到2025年将升至15％。

中国汽车工业协会发布的数据显示，中国今年8月出口9万辆新能源汽车，同比增长8.1％；今年前八个月共出口72万7000辆新能源汽车，同比增长1.1倍。

李明江分析，王毅的表态意在劝说欧盟不要在电动车领域对中国开打贸易战，希望中国电动车在欧洲市场保持增长势头。

他研判，欧盟一旦启动反补贴调查，后续可能还会出台反制措施，包括可能对中国输往欧洲的电动车加征关税。这不仅也会对中国电动车制造商在欧洲扩展业务造成较大挑战，也不利中国宏观经济复苏。

德国外交部长贝尔伯克星期天受访时表示，支持欧盟对北京补贴电动车行业展开调查。图为贝尔伯克今年4月与时任中国外长秦刚（不在图内）出席钓鱼台国宾馆举行的联合记者会。（路透社档案照）

德国外长贝尔伯克在星期天（17日）播出的彭博电视采访中，也呼吁欧盟必须减少对中国的依赖，并表示支持欧盟对北京补贴电动车行业展开调查。

李明江分析，欧洲国家目前在对华去风险化的立场相对一致，未来可能还将扩大与中国经贸部分脱钩的势头。王毅此次延续过去中国高层访欧的基调，大力劝说欧洲国家加强合作，不要扩大安全方面的担忧，人为制造去风险化。

另一方面，中国外交部星期一宣布，王毅当天前往俄罗斯出席中俄战略安全磋商。王毅今年2月在俄乌战争周年前夕也曾访俄。

俄国外交部上周表示，王毅将与俄国外长拉夫罗夫会谈商讨广泛议题，包括两国“高层和最高层的接触”。

李明江分析，王毅此次不仅将出席中俄例行的外交安全高层战略对话，预计还将为中俄元首可能10月在北京的会晤做准备。