德国外长称中国领导人是“独裁者” 中国外交部：政治挑衅已提交涉

（北京综合讯）针对德国外交部长将中国领导人称为“独裁者”，中国外交部发言人指责德国的言论是“公开的政治挑衅”，并称中国已提出严正交涉。

综合路透社、法新社报道，德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）当地时间上星期四（9月14日）接受美国福克斯新闻专访谈及俄乌战争时说，“如果普京赢得战争，那将向世界其他独裁者，如习近平，即中国国家主席，发出什么信号？”

根据路透社视频，中国外交部发言人毛宁星期一（9月18日）在例行记者会上应询时，指责德国的言论严重侵犯中国的政治尊严。

毛宁说：“中方对德方的有关言论强烈不满，坚决反对。德方言论极其荒谬，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方已通过外交渠道向德方提出严正交涉。”

中国外交部官网发布的例行记者会问答内容，没有记录上述部分。

尽管中国是德国最大的贸易伙伴，德国在今年7月仍发布首份“中国战略”，称中国不再仅仅被视为经济伙伴，还应被视为竞争对手和系统性对手。

贝尔伯克对中国的态度一向强硬。她上月在向澳大利亚外交政策智库发表视频讲话时说，澳大利亚遭受中国实施贸易禁令，影响德国对华政策的转变。

美国总统拜登今年6月也曾在公开场合称习近平是“独裁者”，引发中国外交部强烈回应，斥其“荒谬和不负责任”。