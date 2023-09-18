24小时103架次大陆军机台海出没 专家：台军须落实防卫战略

台湾国防部星期一（9月18日）侦察到24小时内有103架次中国大陆军机在台海出没，创历来新高。受访专家分析，大陆空军已具备突破第一岛链的远程打击续航战力，台军须落实防卫战略，避免擦枪走火并加强吓阻力。

据台湾国防部网站公布，截至9月18日清晨6时的24小时内，共侦察到103架次大陆军机持续在台海周边活动，并形容这是“近期新高”。

其中40架次越过台湾海峡中线（简称台海中线）及其延伸线进入台湾西南空域，包括10架苏恺30战机、12架歼10战机、四架歼11战机、10架歼16战机、两架运油20空中加油机、两架空警500预警机。同时，还有九艘大陆军舰持续在台海周边活动。

自从台湾国防部在2020年9月17日起公布台海军事动态以来，上一次破纪录是今年4月10日的大陆环台军演，从当天清晨6时起的24小时内共91架次在台海活动，包括至今仍保持最高纪录的54架次越过台海中线。

台湾国防部强调，台军秉持“备战不求战、应战不避战”的态度沉着应对，以“处处是战场”思维，融入“时时做训练”概念，提升防卫作战能力，并指大陆军方持续的军事骚扰易导致紧张情势急剧升高、恶化印太区域安全，呼吁北京即刻停止破坏性的单边行为。

台湾退役中将、前空军副司令张延廷接受《联合早报》采访时指出，大陆军机以破纪录数量现踪台海，说明大陆空军已具备远程打击的能量，战机在空中加油机伴飞下将可续航千里，突破美军与盟友防守大陆冲出西太平洋海域的第一岛链，将制空权向外扩张。

张延廷说，大陆空军以多元机种、多架次、长时间和常态性的方式跨越台海中线，并且在过去两年都没传出飞行意外事故，显示其综合战力、后勤维修和高强度练兵已更加成熟。

张延廷认为，台湾必须落实双管齐下的防卫战略，一方面保持“战略退却”原则，以大陆军机过去一年来常态性越过台海中线为例，台军必须避免硬碰硬，以慎防擦枪走火。

另一方面，台军也须加强远程制压和源头打击能力。具体来说即增加各类远程精准导弹的数量、放弃决战本岛的错误战略。因台湾四面环海、人口密度高，一旦丧失制空与制海权，进入城镇战和巷战，大量难民无法撤出，军队回旋空间也很有限。

张延廷也狠批台湾政府没带领人民一同面对台海严峻实况，恐怕“就算共军来1030架次也不紧张”，最新国防报告书揭示的全民皆兵、处处皆战场的概念，纯属“宣传吹牛和打假球”。

台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云则向本报指出，103架军机展现出封锁台湾以南的巴士海峡的能力，是结合政治抗议、地缘战略、多军兵种的战略行动，其兵力配置呈现“北守南攻”态势。

苏紫云说，空中加油机固然可延长战机航程，但战时加油机将成脆弱的目标，台军可通过较低成本的防空导弹和反舰导弹来反制。

中华战略前瞻协会研究员揭仲向本报分析，这次大陆军机在台湾周边大规模演练，未必有特殊政治动机。他说，不排除解放军是按照各战区年度计划，实施跨军种演习，主要目的是继续执行在海峡中线以东、台湾划设限航区内长时间飞行，借此否定台湾有权依法设立限航区的新一波“法律战”，同时让各战斗机部队轮流出动，共同演练海上空中加油作业。

中国大陆外交部发言人毛宁18日在例行记者会上应询时则说，“台湾是中国领土的一部分，不存在所谓‘海峡中线’。”