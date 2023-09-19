【东谈西论】中国防长去哪儿？

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更新 / 2023年9月19日 7:48 PM
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发布 / 2023年9月19日 7:00 PM
中国国防部长李尚福已有三个星期没有公开露面，这是继中国前外交部长秦刚之后，第二个在公众视线中突然消失的中国高层官员。（法新社）
中国国防部长李尚福已有三个星期没有公开露面，这是继中国前外交部长秦刚之后，第二个在公众视线中突然消失的中国高层官员。（法新社）

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中国国防部长李尚福已经有三个星期没有公开露面。据英国媒体报道，李尚福没有出席 9月7日至8日在中越边境主办的防务合作年度会议。美国政府也认为李尚福正在接受调查，而且已经被解除职权。

这是今年6月以来，继中国前外交部长秦刚之后，第二个在公众视线中突然消失的中国高层官员，而且至今中国官方对他们的突然消失都没有说明原因。

李尚福去哪儿了？他真的出事了吗？如果他出事，对中国军队的战斗力又会造成什么影响?

这期的早报播客《东谈西论》，听主持人韩咏红和《联合早报》北京记者于泽远详细解析。

精彩片段

《联合早报》北京记者于泽远：不管是秦刚还是李尚福，他们都陷入这种腐败传闻，说明不是说中国过去经过了十多年的强力反腐，腐败问题就能解决的。我们知道中国是一个比较集权的政治体制，集权很容易带来腐败问题，因为可以支配的资源太大太多。这个确确实实是一个体制问题，说到底，其实还是一个对权力的监督问题。

本期内容（在播放器中点击书签，就能跳至对应的章节）：

  • 01:55 李尚福出事了？
  • 05:51 反腐力度大但似乎不奏效？
  • 14:40 李尚福若真犯错被免 打击中国新一代领导层形象
  • 19:33 军队反腐风暴会扩散吗？

纵观天下，监测中国心跳，由《联合早报》副总编辑韩咏红主持的国际时事播客《东谈西论》，每周探讨国际热点话题，分析国际时政动态。每逢星期二新加坡时间晚上7时更新。

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