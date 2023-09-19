民众党暂停高虹安党权 直至她获判无罪

（新竹综合讯）台湾在野的民众党籍新竹市长高虹安，日前因被控担任立法委员期间诈领助理费，而被检察官依违反《贪污治罪条例》起诉。民众党星期二宣布，在判决她无罪之前，暂停她的党权。对此，高虹安回应表示，一切以市政优先。

综合《镜週刊》、《中国时报》、《联合报》报道，民众党发言人李顶立星期二（9月19日）下午表示，民众党中央评议委员会经过主动调查厘清，星期一（18日）开会后认定高违反廉政纪律，决议暂停她的党权。在判决确定无罪以前，她不得声请恢复。

据李顶立说明，党员权利包含对党务可以有政策建议、担任各级党职、具有选举及被选举权。高虹安停权的部分，也包含中央委员停权。她出席中央委员会以及在会中表决的权利，都一併停权。

李顶立强调，高虹安虽然目前被暂停党权，不过她依然还是民众党非常重要的一位公职人员。党主席柯文哲跟民众党的态度，还是要在司法程序上支持高虹安，提出有利于她的证据来捍卫自己的权利。

高虹安原本担任民众党新竹党部主委、中央委员与选举决策会委员；地方党部主委已确定请辞，选策会委员也确定辞掉，但中央委员资格经中央委员会讨论决定慰留，请假即可。

高虹安星期二透过幕僚回应表示，她两个星期前就已主动请辞所有党内职务，并口头提出自请停权；上周被中央委员会慰留时，也提出自请停止党权。中评会完成程序，不会影响她的工作和生活，“自从当选（新竹）市长及就职之后，我就一直是市政优先。”