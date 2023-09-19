美媒：中国前外长秦刚因“生活作风问题”被免职

（纽约综合讯）美国媒体引述知情人士报道，中国高级官员被告知，中共党内调查发现，中国前外交部长秦刚在担任驻美大使期间一直有婚外情。

秦刚6月下旬起从公众视野中消失，而后在7月下旬被免去外长职务，由中共政治局委员王毅接替外长职务。不过，中国官方没有就秦刚的免职给出任何解释。

《华尔街日报》星期二（9月19日）引述知情人士说，包括部长和省级领导在内的中国高级官员上个月听取了中共对秦刚调查情况的通报。他们被告知，秦刚遭免职的正式原因是“生活作风问题”。

报道引述两名知情人士说，这些官员也被告知，调查发现秦刚有婚外情，并因此有了一个在美国出生的孩子。

不过，官员们并未被告知涉事女子和孩子的名字。《华尔街日报》也无法证实他们的身份。

知情人士还透露，秦刚被免职的部分原因是，在美国出生的孩子可能会损害他在和美国人打交道时代表中国的能力。

据知情人士称，调查仍在秦刚的配合下继续进行，目前的重点是这段婚外情和其他行为是否可能损害中国的国家安全。

57岁的秦刚一度是中国政坛的新星。他在2021年7月至今年1月担任中国驻美大使，并于去年12月在驻美大使任上升任中国外长，今年3月再晋升为国务委员，成为当时中国最年轻的副国级领导人。

秦刚7月25日被免去外长职务后，中国外交部官网曾一度全面清除有关秦刚的信息，包括他此前所有外事活动新闻稿，但外交部官网7月28日更新新任外长王毅的致辞时，一些栏目重新出现秦刚相关信息。中国国务院目前也仍将秦刚列为五名国务委员之一。

《华尔街日报》报道指出，秦刚被免职正值中国领导层寻求在与美国日益激烈的竞争中消除安全漏洞，这包括审查与外国人打交道的官员以及中国军队高层。

报道说，中国近年来加强了对在海外有大量资产或其他联系的高层官员的限制，旨在最大限度减少北京面临的地缘政治风险。中共也越来越担心，如果美国和其他西方国家对这类官员实施制裁，他们可能会成为负担。

中共党内人士告诉《华尔街日报》，一些曾经在与外国官员互动时有更大余地的经济官员也发现，随着审查的加深，他们也必须报告比以前更多的细节。