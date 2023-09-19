【早知】围绕元首会晤中美双方最关切的问题

继去年11月的峇厘岛会晤后，中美元首今年内最可能会面的机会就是11月的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间。目前距离APEC峰会还有不到两个月的时间，双方高层三天内接连进行了两轮“坦诚”“建设性”的讨论，中国还以“战略沟通”来形容王毅与沙利文上周末的会晤。

哪些是中美从现在到元首会晤时最需要“沟通”的突出问题？

1）如何看待中美关系与中国崛起

中美对如何定义彼此的关系，以及应如何看待中国的发展和崛起存有巨大分歧。布林肯去年5月在乔治华盛顿大学发表对华政策演说时，把中国定义为“国际秩序最严峻的长期挑战”。中国明确反对美国的定义，呼吁美国以相互尊重、和平共处、合作共赢的原则看待和处理中美关系。

王毅与沙利文会面时，指中国的发展是阻挡不了的，他也捍卫中国的发展权，强调“中国人民正当的发展权利不容剥夺”。韩正与布林肯会晤时则提出“中国的发展对美国是机遇而不是挑战、是增益而不是风险”。

换言之，中国认为美国应放弃打压与遏制中国的发展，并且应把中国的发展看做机遇。美国则认为中美关系是长期竞赛，美国要确保自己一直处于上风，并且能形塑下一步的发展。

2）双方在台海的下一步行动与真实意图

台湾明年即将举行的大选，为台海局势增添不确定性。中国《环球时报》引述参加沙利文和王毅周末会谈的中国外交部高级官员报道称，双方会谈时间超过12小时，讨论时间最长的是台湾问题，反映台湾问题是中美会谈的重中之重。

受访学者对《联合早报》访问时分析，北京将继续关注台湾这个核心战略议题，并敦促美国在台湾问题上稳住基本底线；美国飞机和军舰在台海周围的活动，将是中国关注的焦点之一，而中国机舰在台海周围的活动，则是美国关注的焦点。

3）如何处理科技、贸易、国安等领域的竞争

中美目前在科技、贸易、国家安全等领域持续交锋，美国总统拜登上任后，曾提出设置“防护栏”以确保双边关系不滑向冲突。但中国明确拒绝这个概念，时任外长秦刚今年在两会记者会上就批评美国“所谓要给中美关系‘加装护栏’‘不冲突’，实际上就是要中国打不还手，骂不还口，但这办不到！”

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院助理教授何子恩受访时说，重点不在于是否设防护栏，而是防护栏该如何理解和定义。美国把防护栏作为一种竞争框架，但中国强调合作，拒绝美国有关中美竞争关系的论述。