学者：王毅在莫斯科的表态显示 中国不寻求与俄罗斯结盟来对抗美国

中俄元首今年10月将在北京会晤，两国外长星期一（9月18日）先在莫斯科会面。中国外长王毅呼吁中俄继续加强战略协作，但强调双方合作不针对第三方；俄外长拉夫罗夫则称，中俄对美国在国际场合中的反俄和反华行动“立场非常接近”。

受访学者分析，王毅在莫斯科的表态显示中国不寻求与俄罗斯结盟来对抗美国；但他强调推进世界秩序迈向多极化，意在针对美国的过度霸权。

这是中共政治局委员、中央外办主任王毅今年7月下旬重掌外交部后，中俄外长首度面对面会晤。

据中国外交部星期二（19日）发布的消息，王毅在会中评估，中俄关系保持健康稳定发展势头，务实合作不断深化。

他表示，面对单边行径、霸权主义和阵营对抗的逆流抬头，中俄应展现大国担当，履行应尽国际义务，继续加强战略协作，推进世界多极化进程，推动全球治理朝更公平合理的方向发展。

但王毅也强调，中俄都奉行独立自主外交政策，双方合作不针对第三方，不受第三方干扰，更不会被第三方左右。

学者分析，王毅指的第三方明显是对中俄关系不断升级持续感到警惕的美国。

上海东亚研究所副所长包承柯接受《联合早报》采访时解读，王毅的表态显示北京可能与莫斯科加深经贸人员往来等双边层面交流，但在国际问题上不会寻求和俄罗斯结盟来对抗美国。

他研判，尽管中俄目前继续深化双边合作，但在国际问题上仍保留外交战略自主；在一些事务上同调，旨在对抗美国的过度霸权，并希望改变美国“一家独言”、动辄制裁的局面，促进世界格局多极化。

据俄国外交部会后发布的声明，王毅在会面时向拉夫罗夫通报了上周末与美国国家安全顾问沙利文在南欧岛国马耳他谈判的内容。声明也称，双方对美国在国际场合中的反俄和反华等行动持有“非常接近的立场”。

中国今年8月6日参加在沙特阿拉伯举行的乌克兰和平峰会后，中俄外长隔天也曾通电话重申彼此既定立场。

包承柯研判，面对俄乌战争长期化，王毅此次访俄继续扮演中国的调停者角色，并可能在与拉夫罗夫的会见中，重点向俄罗斯通报自己与沙利文上周末在乌克兰问题上的沟通。

俄国外交部声明称，中俄外长详谈乌克兰问题，并指出在没有俄罗斯参与的情况下试图解决危机“是徒劳的”。中国外交部声明则引述王毅表示，中国坚持和谈方向，将以自己的方式为政治解决危机发挥建设性作用。

澳大利亚国立大学亚太学院讲师宋文笛受访时分析，中国近期在与美国展开一些重大外交互动后，随即与核心伙伴俄罗斯私下沟通，意在强化两国双边关系并增进互信，同时也释放中国不会为了稳定与美国的关系，削弱与俄罗斯的关系的信号。

另一方面，国际文传电讯社（Interfax）星期二报道称，俄罗斯总统普京将于10月前往北京，与中国国家主席习近平举行会谈。这将是国际刑事法院今年3月发出逮捕令后，普京首次出国访问。

俄罗斯安全委员会秘书帕特鲁舍夫同日在莫斯科与王毅会面时表示，期待两国元首在北京举行“深入的双边会谈”。作为普京亲密盟友的帕特鲁舍夫也说，西方遏制俄中两国的企图应加深两个大国之间的合作。