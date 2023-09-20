江苏两地同日遭强龙卷风突袭 科学家吁警惕更多极端天气

（宿迁/盐城综合讯）中国江苏省宿迁市和盐城市星期二（9月19日）遭强龙卷风袭击，造成至少10人死亡，八人受伤。

综合中国央视新闻、新华社报道，江苏省宿迁市宿豫区大兴镇、南蔡乡星期二下午五时许发生EF2级强龙卷风。截至20日下午，灾害造成至少五人死亡，四人重伤。初步统计受灾人口5512人，1646户房屋受损，405人被临时转移安置。

龙卷风强度分为EF0至EF5级六个等级，EF5为最强级别。EF2级风速介于每秒49.4至60.4米，大树可被连根拔起。

报道称，此次灾情主要发生在乡镇镇区，人员稠密、建筑结构复杂，发生时段恰逢下班时间，侵袭来得突然。

中国新闻网、荔枝新闻等发布的视频显示，狂风下多辆汽车被掀翻，电线杆折断并燃起火光，多处屋顶也被掀落，现场一片狼藉。

就在宿迁市遭遇龙卷风数小时后，同省盐城市阜宁县在晚间8时30分遭受EF3级龙卷风。阜宁县星期三通报，截至当天下午，极端天气造成芦蒲、板湖两镇至少五人死亡，四人轻伤，受灾人口1364人，614所房屋受损。

澎湃新闻等多家媒体报道，江苏盐城阜宁、射阳等地曾于2016年6月23日遭遇强对流天气，暴雨、冰雹和龙卷风（EF4级）袭击，造成至少98人死亡，超过800人受伤。

江苏《扬子晚报》早前分析，中国春季和夏季为龙卷风多发季节，主要集中在长江中下游地区。江苏北部地势低洼平坦、江河湖泊水网交织，处于亚热带和暖温带的气候过渡地带，易积聚不稳定能量，易于龙卷风生成。

法新社报道，中国今年夏天遭遇破纪录的暴雨和数周的历史高温，科学家警示，气候变化正在加剧极端天气事件的出现。