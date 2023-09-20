克里与韩正会谈 呼吁中国提高减排雄心

中美高层持续密集接触的势头，中国国家副主席韩正在纽约出席联合国大会期间，与美国总统气候问题特使克里举行会谈。克里呼吁中国提高减排雄心，韩正则称愿与美国加强沟通，深化合作，携手推进气候治理。

中国外交部副部长马朝旭同天也与美国代理常务副国务卿纽兰会面。

韩正和克里，以及马朝旭和纽兰是在星期二（9月19日）于纽约出席联合国大会期间分别会面。这是中美高层官员连续第四天举行会谈；中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅与美国总统国家安全事务助理沙利文在过去的周末举行了会谈，美国国务卿布林肯星期一也与韩正会面。

克里今年7月访华时，也在北京和韩正会面。根据美国国务院发布的文告，克里和韩正在纽约会面时讨论了双边和多边致力应对气候危机的高度重要性，包括推动年底的第28届联合国气候变化大会（COP28）取得成功。

克里重申，把全球升温幅度限制在1.5摄氏度的急迫性，并强调这需要中美采取具有雄心的行动。他敦促中国“提高加速脱碳和减少甲烷等超级污染物排放方面的雄心”。

据新华社报道，韩正表明，中国将继续坚定不移推进实现双碳（2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和）承诺，全面落实《巴黎协定》目标。

韩正称，中美保持气候对话和合作，对于两国和全球都有重大积极意义。“中方愿与美方加强沟通，深化合作，携手推进气候治理，共同为人类发展作出更大贡献。”

马朝旭和纽兰会面时，呼吁中美加强对话，妥善处理分歧，推进合作，把两国元首峇厘岛会晤达成的重要共识落到实处。美国则未发布纽兰和马朝旭的谈话内容。

分析：合作最好成果是两国共同发布气候声明

时任美国众议院议长佩洛西去年8月访台后，中美的气候磋商一度陷入停摆；两国高层今年年中恢复接触，并重启了双方气候领域的磋商。

克里7月访华期间与中国气候变化事务特使解振华三天内会谈超过26小时，双方也在8月举行视频会谈。但两国官方在过去几个月有关气候磋商的新闻稿中，都没有明确提出双方磋商的具体合作事项。

国际环境组织绿色和平资深政策顾问李硕接受《联合早报》访问时分析，在目前中美总体关系紧张的情况下，“近期气候磋商能取得的最好成果，就是中美能在年底共同发布气候声明，一个比较可能的时间点是在COP28期间”。COP28在11月底至12月初于迪拜举行。

外界普遍认为，中美元首有可能11月在旧金山举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会期间举行会晤。

李硕指出，习拜会能否在APEC期间实现，对于中美年内能否发布联合气候声明至关重要。但外界不应抱太高的期待，目前中美难以达成太多实质性合作，即便双方发布联合声明，这份声明也难以为全球气候议程定调，更可能是一份保底（floor setting）的声明。