侯友宜提出吓阻、对话、降低风险，“三D战略” 获美国智库学者肯定

台湾在野的国民党总统参选人侯友宜，连日来拜会美国智库和侨界，抛出维系两岸和平稳定的“三D战略”：吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)，强调台湾会扮演好“和平促进者”与“风险降低者”的角色，受到美国学者肯定。

台湾学者认为，侯友宜表现超乎预期，强调要与中国大陆对话，也会加强国防力量增加吓阻，兼顾北京与华盛顿的立场，返台后可望提升支持气势。

侯友宜9月17日抵达华盛顿后，先后拜会布鲁金斯学会和传统基金会等智库学者，见到纽约市长亚当斯（Eric Adams）和国会议员等，美国在台协会（AIT）主席罗森伯格全程陪同侯友宜参与侨界晚宴。

综合台媒报道，侯友宜在演说时提出以吓阻、对话和降低风险的“三D战略”，强调“对于北京的意图，不会存有不切实际的期待”。

侯友宜也以“台湾的中间路线：国民党总统候选人的两岸避战方案”投书《外交事务》（Foreign Affairs），表示会让台湾成为印太区域“负责任的利害关系人”（responsible stakeholder） 。

AIT前主席卜睿哲会后表示，他们与侯友宜有相当深入且实质的讨论，相信经过这次对谈，美国学者已经充分了解侯的两岸政策和对美台关系愿景，相信侯也充分理解美国学者关切之处。包括立场亲民进党的马歇尔计划基金会学者葛来仪也肯定侯有备而来，对他们提出的问题都能直接回答。

美国德州山姆休士顿（Sam Houston）州立大学政治系副教授翁履中，以“和平鹰”形容侯友宜的路线，与传统国民党的“和平鸽”作出区隔。

执政的民进党总统参选人赖清德发言人赵怡翔指出，侯友宜投书《外交事务》，其中国防、经贸、外交立场与两个多月前赖清德发布的“四大支柱”大致雷同；但侯友宜仍支持大陆国家主席习近平已定位为“共同努力谋求国家统一”的“九二共识”，无法说服民众有护台决心。

政治大学国际关系研究中心研究员严震生向《联合早报》表示，侯友宜投书内容可以让美国放心，侯表明不接受大陆的一国两制，同时也符合北京反对台独和美国不支持台独的立场，既要与大陆对话，也强调会加强国防增加吓阻力量，兼顾北京与华盛顿的立场，回台后气势有望提升。

美国先前表明对台湾朝野总统参选人都等距对待；但严震生说：“事实上，美国的等距就是帮蓝营”。他指出，赖清德8月访美囿于副总统身份无法去华盛顿，侯友宜是新北市长，可以在美国首都活动，见到人士也比赖清德多，罗森伯格可在华盛顿陪同，所以感觉比较热络。

严震生认为，美国对赖清德的台独立场依然不放心，且赖清德四年前挑战要寻求连任的总统蔡英文，这对重视政治伦理的美国而言，印象不会太好。

国民党主席朱立伦表示，最近多份民调显示侯的民调已上升到第二名，在一对一的民调中，无论侯友宜或民众党总统参选人柯文哲，都能够稳定领先赖清德。