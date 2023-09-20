孟晚舟：华为将打造中国坚实的算力底座

继8月底发布Mate 60 Pro手机之后，中国科技巨头华为星期三（9月20日）提出全面智能化（All Intelligence）战略。华为副董事长孟晚舟在上海举行的华为全联接大会上称，华为将打造中国坚实的算力底座，为世界构建第二选择。

华为发布新闻稿显示，也是华为轮值董事长、首席财务官的孟晚舟在大会上说，人工智能（AI）的发展，算力是核心驱动力。算力的稀缺和昂贵，已经成为制约AI发展的核心因素。

她说，华为将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的AI算力需求。

关于算力发展的突破方向，孟晚舟称，华为将改变传统的服务器堆叠模式，以系统架构创新的思路，着力打造AI集群，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破算力瓶颈。

华为8月底推出Mate 60系列旗舰手机，显示在美国技术封锁下中国芯片发展取得了初步突破。这是华为新机发布之后，孟晚舟首度公开发表演说。

本次大会上，华为正式提出全面智能化的战略，目标就是“加速千行万业的智能化转型”，让所有对象可联接，让所有应用可模型，让所有决策可计算。

受消息提振，中国A股算力板块星期三逆市上涨，竞业达涨停，南凌科技收盘上涨逾9%、拓维信息上涨逾7%。

华为的昇腾系列芯片被视为中国国产AI算力的“扛旗者”。星期三的大会上，华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任、企业BG总裁汪涛推出新一代的昇腾AI计算集群Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。

汪涛称，行业智能化的进程中正面临着数据、算力、算法、应用部署等挑战，关键需要从智联万物、智算万数、智赋万业三个方面着手，协同推进解决AI在行业场景落地难的问题。

华为高管近期在不同场合提及面向人工智能时代的算力需求，公司将致力于构建领先的算力平台。近期ZAI 一个公开场合上，华为创始人任正非也谈及了算法的重要性。

国际大学生程序设计竞赛（ICPC）官网星期二（9月19日）披露了任正非8月与ICPC基金会及教练和金牌获得者的学生的谈话纪要。在这份纪要中，任正非称，人们即将进入波澜壮阔的第四次工业革命，其规模之大不可想象，“基础就是大算力”。