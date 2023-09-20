普京接受习近平邀请 10月访问中国

（莫斯科综合讯）俄罗斯总统普京在与中国外交部长王毅会面时说，他已经接受了中国国家主席习近平的邀请，将于10月访华。

这是国际刑事法院今年3月以战争罪名向普京发出逮捕令后，普京首次出国访问。

综合俄罗斯卫星通讯社、法新社、路透社报道，普京星期三（9月20日）在圣彼得堡会见到访的中共政治局委员、中央外事工作办公室主任王毅时表示，很高兴接受习近平发出的访华邀请。

普京说，中国的“一带一路”倡议完全符合俄罗斯的利益，也与俄罗斯打造大欧亚空间的想法一致，并形容双方的行动相当同步。

普京肯定王毅的到访，强调王毅此行为俄中双边关系发展提供了良好的动力。他还指出，俄罗斯和中国在构建多极世界方面的立场一致，“这不是一个基于没有人见过的规则的世界，这些规则每天都会根据外部因素而变化，有利于提出这些荒谬法则的人士”。

根据中国外交部官网，王毅星期一（9月18日）在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会面时，呼吁中俄继续加强战略协作，但强调双方合作不针对第三方。

习近平今年3月访俄期间，邀请普京访华并出席“一带一路”国际合作高峰论坛。中国在2017年和2019年举办的两届“一带一路”国际合作高峰论坛，普京都应邀出席。

普京上一次访问中国，是在2022年2月出席北京冬季奥运会的开幕仪式。