英加涉港报告质疑香港司法公正 港府及中国外交部等多方反驳

（香港/伦敦/渥太华综合讯）英国及加拿大同日发表涉及香港报告，质疑《香港国安法》限制司法公正，引发香港特区政府和中国外交部等批驳。

英国政府在当地时间星期二（9月19日）发表最新《香港半年报告》，外交部长克莱弗利在文中批评中国利用《国家安全法》限制《中英联合声明》和香港《基本法》中规定的许多权利和自由，将国安法的适用范围扩大至真正的国家安全问题之外。他认为，香港的法律与司法制度正处于关键路口。

港府回应称，这份报告是对香港重塑区议会、维护国家安全、保障人权等情况的失实言论和污蔑抹黑；中国外交部驻港特派员公署、中国外交部相继予以批驳，指报告是老调重弹，强调英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权，正告“任何企图祸乱香港的伎俩都绝不会得逞”。

另一方面，加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）星期二（9月19日）发布《世界经济自由度2023年度报告》，显示香港历史性首次失去首位，被新加坡以0.01分优势取而代之。

彭博社指，菲沙最新报告中指出，香港营商成本增加、限制外国劳动力就业、司法独立信心受损、大陆军事干预（military interference）法治加剧，导致“规管”和“司法制度”评分下滑。

港府则发出新闻稿逐条反驳菲沙研究所的质疑，重申香港享有高度自治，其劳工政策也并无改变，对报告结论的公正性提出质疑。