中国海军2024年度舰载机飞行员选拔范围扩至研究生

（北京综合讯）中国2024年度海军招飞简章发布，首次将研究生纳入舰载机飞行员招飞对象，并拓宽年龄限制。

综合中国海军招飞网、中国新闻网、路透社报道，“人民海军”微信公众号星期三（9月20日）发布中国海军招飞办，于上周刊登的高校应届毕业生招收选拔飞行学员简章。

招飞内容显示，中国海军继续面向普通高中毕业生及地方高校应届毕业生招收舰载机飞行学员。

其中，面向地方高校应届毕业生的报名条件规定为应届本科、硕士研究生毕业生，年龄分别不超过24周岁、26周岁的男性，要求政治历史清白，无严重违纪违法。

据路透社报道，2023年度中国海军招飞中，首次将24岁或以下的地方大学生纳入招飞对象，在那之前的条件限制在20岁以下的高中毕业生。2024年度拓宽到26岁的年龄限制，有利于海军扩大合资格高学历飞行员的征召范围。

路透社报道称，军队在传统上是教育程度较低的人更为青睐的职业道路，最新举措显示中国不仅注重军备硬件升级，同时还试图提高新兵的质素。

最新的招生简章就写道，中国海军作为战略性军种，需要加速推进战略转型，同时对高素质军事人才需求日益迫切。

根据简章，此次选拔将于今年10月启动，并在2024年7月完成审批录取。

简章上说，录取学员入校后，将被安排为期两个月的入伍训练和当兵锻炼，按照“初级教练机训练、中高级教练机训练、主战机型改装训练”流程，进行为期三至四年的航空理论学习和飞行训练。

据报道，中国的目标是2035年实现军队现代化，中国第三艘航空母舰福建号正处于服役之前的海试准备阶段。