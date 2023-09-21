侯友宜：与美策略一致 台湾高科技转型减少对中国大陆依赖

（台北综合讯）台湾在野的国民党总统参选人侯友宜在美国旧金山一场论坛上说，他将致力提升台湾高科技转型，配合美国的“友岸外包”策略，逐渐减少对中国大陆生产的依赖。

综合台湾中央广播电台与台视新闻网报道，侯友宜星期三（9月20日）在硅谷高科技论坛上致词时说，在他的访美之行中，各界除了关心两岸、国防、外交、经贸等问题之外，也聚焦台湾高科技产业在国际情势下的转变，未来若当选总统，他将如何带领高科技产业在风险中转型。

侯友宜说，他在华府拜会政界、智库人士时明确回答，台湾的安全问题一定会影响科技产业布局，不仅要考虑效率成本，更要考虑运输跟制造风险，所以台湾开始采取近岸跟分散式风险，开始转型并调整全球布局。

侯友宜称，他以此态度告诉美方，台湾将与美国的友岸外包策略一致，像台积电，除了到美国、日本，也到欧洲设厂，就是慢慢降低对大陆制造生产的依赖。

友岸外包（Friendshoring）是美国总统拜登政府近年大力推动的政策，在可信任的友好国家建立供应链，目的是抗衡中国大陆，减少对中国大陆的贸易依存度，并与中国制造脱钩。

侯友宜9月14日起出访美国，先后到访纽约、新泽西、华盛顿与旧金山，他在此行抛出维系两岸和平稳定的“三D战略”，即吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)，强调台湾会扮演好“和平促进者”与“风险降低者”的角色。