叙利亚总统时隔近20年后访华 分析：中国对中东影响力日益增强

（北京综合讯）叙利亚总统阿萨德星期四（9月21日）抵达中国，展开将近20年来的第二次访华行程，期间将与中国国家主席习近平会面。分析认为，阿萨德此行除了意味着两国关系升温，也显示中国在中东地区的影响力日益增强。

此行是叙利亚2011年爆发内战以来，阿萨德出访中东以外国家的少数行程之一。他上次访华是在2004年，当时会见了时任中国国家主席胡锦涛，那也是1956年两国建交以来，叙利亚元首首次访华。

阿萨德星期四抵达浙江杭州，预计星期六在当地出席亚洲运动会开幕式。

中国外交部发言人毛宁星期四受询时说，习近平等中国领导人也将同阿萨德举行会见，就双边关系以及共同关心的问题深入交换意见。

她还提到，相信阿萨德此行将进一步深化两国政治互信和各个领域合作，推动两国关系再上新台阶。

路透社则引述叙利亚代表团消息人士说，阿萨德将于星期五会见习近平。此外，代表团计划在星期天和下星期一（9月25日）在北京举行其他会议。

叙利亚国营的阿拉伯叙利亚通讯社先前报道，叙利亚经济和贸易部长这次也与阿萨德一同访华。

法新社引述英国智库查塔姆研究所（Chatham House）中东和北非专案顾问研究员海德（Haid Haid）分析，阿萨德此行的重点，预计将围绕说服中国援助叙利亚经济复苏。

他说，在此之前，中国曾承诺2017年在叙利亚投资20亿美元（27亿新元），但这些资金“尚未兑现”。

大马士革大学国际关系教授阿布•阿卜杜拉（Bassam Abu Abdallah）则向俄罗斯卫星通讯社指出，中国过去在与叙利亚建立经济合作上，一直犹豫不决，但如今中美对抗日益加剧，北京有必要采取更果断的措施，捍卫自身在中东的影响力。

阿卜杜拉也提到，中国对叙利亚地缘政治局势的兴趣已显而易见，不仅是从经济角度出发，两国也有许多共同的原则，如反对美国霸权主义等。

他认为，中国将能帮助叙利亚实施一些中小型项目，从而可促进叙利亚摆脱经济和社会危机。

中国近期在改善中东问题上表现积极。例如，伊朗与沙特阿拉伯在断交七年后，今年3月在中国的斡旋下，于北京进行了四天谈判，最终同意恢复两国外交关系。

巴勒斯坦总统阿巴斯6月访华期间，习近平也提议推动召开国际和平会议，为帮助巴勒斯坦和以色列和平共处作出切实努力。

中国8月还成功促成最大的石油出口国沙特、伊朗、埃及和阿联酋等加入金砖国家。