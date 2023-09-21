王毅：全球安全热点集中东北亚 中俄蒙应加强三方合作

中国外长王毅本周访俄罗斯时说，东北亚是当今全球安全热点集中的地区之一，面临严峻挑战，他呼吁中国、俄罗斯、蒙古加强三方合作，深化政治互信。

受访学者分析，面对周边安全局势近期出现新一轮动荡，中国明确希望加强与北方紧邻的安全合作，确保北境稳定。

王毅也是中共政治局委员、中央外办主任。他星期二（9月19日）在莫斯科出席中国、俄罗斯、蒙古举行的三国安全事务高级代表会晤时说，作为东北亚地区重要国家，中俄蒙新形势下加强三方合作，符合三国共同利益，要深化政治互信，充分发挥互补优势。

据中国外交部星期三发布的消息，中俄蒙在会上同意进一步密切协作，共同维护地区安全稳定。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》采访时分析，目前中国的周边安全局势出现新的动荡局面，不仅面临与美国的战略竞争，朝鲜半岛近期局势也趋于紧张，朝鲜领导人金正恩上周访俄，让朝俄可能重新走向军事同盟化。

他研判，中国与俄蒙两国的安全磋商，意在努力稳定北方边界，同时通过增强多边安全合作应对美国的“团团伙伙”。

王毅星期三在圣彼得堡与俄罗斯总统普京会面时，不点名批评美国的“单边行径不可持续，霸权主义不得人心”。他强调，面对变乱交织的国际局势，中俄要加强多边战略协作，维护两国正当权益。

已接受中国国家主席习近平邀请于10月访华的普京则对王毅表示，在构建多极世界方面，中俄立场一致。

朱锋分析，王毅呼吁中俄加强多边战略协作，是在为两国关系注入新的战略定义，包括不结盟、不对抗、不针对第三方，也意味着两国的安全合作不能有排他性。这也表明中国希望与俄罗斯携手通过金砖扩容、上海合作组织等多边机制推进安全合作，让这些机制变得更实质且有影响力。

王毅星期二在莫斯科会见蒙古国家安全委员会秘书长恩赫巴亚尔时也说，单边行径、霸权主义早已落后于时代，世界多极化潮流不可阻挡。

他称，实现和平安全，要通过平等、有序、合作建设多极体系；国家无论大小、贫富、强弱一律平等，公平享有发展的权利，并共同遵守联合国宪章宗旨原则和国际关系基本准则。

台湾成功大学政治学系教授王宏仁受访时解读，北京目前联手发展中国家推动的各项多边机制，是以彰显各成员国主权独立性为主要目的，因此没有办法通过这些机制对其他成员国发挥重大影响。

王宏仁指出，王毅在访俄期间不断强调多边多极化，更多意在向西方传达北京不希望搞集团对抗的信息。他说，中国目前对与俄朝加强军事合作显得保守谨慎，就是希望避免让外界认为中国如美国一样也在发起集团对抗。

朱锋也分析，由美日韩组成的“新南方三角”今年已完全重新启动，通过加强延伸性威慑遏制朝鲜；中国则不愿看到上世纪50年代的冷战状态在东北亚重现，即由中俄朝三国组成的北方三角，与南方三角展开对抗。

普京今年10月预计将前往北京，这将是国际刑事法院今年3月发出逮捕令后，普京首次出国访问。

朱锋分析，中国国家主席习近平今年3月访俄后，普京10月到北京是正常的回访；中俄元首再度会晤反映两国对双边合作的战略需求没有弱化，并还将继续增强。

但朱锋预判，中国也将保持警惕，不让中俄关系成为俄罗斯继续进行乌克兰战争的重要战略筹码。