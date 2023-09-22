解振华：全部淘汰化石能源不符合实际

（北京综合讯）中国气候变化事务特使解振华说，完全淘汰化石能源是不符合实际的，电网运行、能源安全和经济社会发展，仍需要化石燃料发挥灵活调节和兜底保障的作用加以支撑。

综合财新网、中评社报道，解振华星期四（9月21日）出席在北京举行的第九届中国与全球化论坛，并在大使圆桌上，对即将召开的气候变化大会将关注的重点问题作出分析。谈及能源转型时，解振华说，全部淘汰化石能源不符合实际。

他指出，一方面，在大规模储能、输电、智能电网、微电网等技术尚未成熟的情况下，需要化石燃料发挥灵活调节和兜底保障的作用，以支撑电网运行稳定、能源供应安全和经济社会发展。另一方面，他说，可以通过发展碳捕集、利用与封存技术来解决化石能源产生的排放，大规模的储能也是解决问题的一个技术手段。

解振华说，要马上淘汰煤炭不现实、也不科学。他说，“中国的煤电所占比重由原来72%现在降到46%，还要继续减少。这就是我们对待煤碳问题的基本做法。”

据路透社报道，中国是包括煤炭和石油在内的全球最大化石燃料消费国。在第26届气候变化大会，中国曾带头将最终决定的表述从“逐步淘汰”改为“逐步减少”化石燃料。

第28届气候变化大会将于11月底在迪拜举行，主题是全球盘点、评估《巴黎协定》的进展。路透社指出，各国都面临作出更多减排承诺的压力，因为评估显示，若要达到协定中将全球气温升幅控制在1.5摄氏度以内的目标，全球需额外减少200亿吨碳排放。

解振华说，中国对迪拜大会制定一个考虑各国国情、定性与定量相结合的全球可再生能源发展目标，持开放态度。