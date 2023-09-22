苹果在华新机开售遇冷？iPhone15订单排到冬天

（北京/上海/深圳综合讯）苹果公司在看似“糟糕”的时刻发售新手机，但中国“果粉”们以行动表示对苹果手机的热情未减。

综合中外多家媒体报道，面临中国经济和政治阻力的困境，苹果星期五（9月22日）正式发售iPhone 15系列手机。据多路记者现场观察，当日线下苹果商店人如潮涌。

据腾讯报道，北京三里屯有顾客凌晨1时就到苹果专卖店排队等待取货；彭博社观察到上海南京东路的苹果旗舰店挤满人群；每日经济新闻记者则看到深圳苹果直营店内已人满为患。

iPhone15订单排到冬天的消息已上微博热搜榜。苹果网站当日显示，iPhone 15一款高配版机型到货时间为11月14日至21日，晚于11月8日“立冬”时节，被网友调侃冬天才能拿到新机，抢手程度可见一斑。

京东到家数据显示，截至9月22日上午10时，iPhone 15系列手机销售额同比iPhone 14系列增长253%。平台来自三线及以下城市的订单量，同比去年增长了六倍。

早前媒体报道，中国计划将iPhone使用禁令扩大，导致苹果市值数日内蒸发2000亿美元（2731亿新元）；华为推出Mate60 Pro激起中国消费者爱国热，也让美国媒体担忧苹果在中国市场迎来劲敌。

有中国消费者在开售现场对美国消费者新闻与商业频道（CNBC）记者说，“我不认为选择一个或另一个品牌就是爱国。华为和苹果不是都向中国纳税吗？”

彭博社指出，iPhone 15系列的发布对苹果来说是一个关键测试，市场关注新的性能否带动这家手机巨头恢复增长。苹果在中国的销售额约为总销售的五分之一，所以目前的销售热潮无疑令苹果公司感到鼓舞。

科技咨询公司IDC高级研究员黄子兴告诉CNBC，他们预计今年下半年苹果在中国的整体出货量，将同比增长5%至6%。