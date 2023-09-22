任正非：美国先进文化还是要学习 从未说过打倒美国

（深圳综合讯）中国通讯设备巨头创办人任正非说，面对美国的制裁和打压，华为会越来越困难，但也会越来越兴盛。他还称，从来没说过要打倒美国，美国的先进文化还是要学习的。

南开大学新闻与传播学院院长、《科技日报》原总编辑刘亚东星期四（9月21日）发布他今年7月与任正非在深圳华为总部的对话纪要。对话中任正非被问到面对严峻的外部环境，华为将选择怎样的发展方向时，他说，华为会越来越困难，但华为也会越来越兴盛。

任正非说，中国将来如果建立自己的标准体系，肯定比美国的好。他说，美国的标准已经50多年了，“他们的衣服补来补去，到处是补丁。我们这几年新做衣服，为什么还要照着它那个标准做呢？我们直接做比美国好的标准”。他说，除了中国用，全世界都会用。

自2019年以来，美国对华为实施各方面制裁，包括芯片和底层系统软件。因此华为不得不开发了鸿蒙手机操作系统、欧拉服务器操作系统等。目前鸿蒙已有6亿用户。

任正非认为，中国目前在信息化的一些领域已领先，但在基础研究方面，要向美国学习。他说，“美国的先进文化我们还是要学习的，我们从来没有说‘打倒美国’”。他也说，美国有很多吸引人才的土壤，中国也要有这种土壤来吸引高层次人才。

任正非说，中国的长远发展要解决教育问题。他说，基础研究离不开基础教育。“我们这几年都是从海外招聘人才，以后招聘困难了，要靠国内学校培养。”

他提出，要搞好教育差异化，也要把好学校作为平台，开放课程到互联网上，把中国的西部带起来。他也说，要学习英文和数学。不学英文，农村孩子永远就是农民。

此次访谈，是任正非本月第三次通过纪要形式对外发声。9月4日，华为在内部社区发表任正非讲话，提到华为计划建立一个高端人才储备库。9月16日，国际大学生程序设计竞赛北京官网披露任正非讲话，提到第四次工业革命基础是大算力。