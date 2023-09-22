疫后首个“十一”黄金周 香港各界出尽法宝迎接百万大陆旅客

再过几天就是中国的“十一黄金周”假期，预料期间会有100万中国大陆民众到香港旅游。连日来，香港政府和商界纷纷提前制定方案，准备迎接疫情后首个“十一黄金周”的商机。

其中，三个为“香港夜缤纷”活动打头阵的海滨市集，将于下周启动。在湾仔海滨举行的市集名为“海滨艺游坊”，最快从9月27日（下周三）至10月2日举行，场内将设置大牌档摊位、音乐表演、无人机表演及电影播放等。

另外两个海滨市集，分别位于坚尼地城卑路乍湾海滨及观塘海滨，将在下周五即中秋节当日开锣，同样设有小吃摊档、摊位游戏和音乐表演等。

会员企业店铺有逾9000家的香港零售管理协会，则由下周五起至11月底推出“夜消费，有Jetso”奖赏活动。消费者只需在晚上8时至凌晨3时的时段内作任何本地线下消费，单次消费达港币200元（35新元），透过“拍住赏”或支付宝香港付款，即可获发手机奖赏短信或电子优惠券。

香港零售管理协会主席谢邱安仪日前出席电台节目时透露，目前有近20个品牌、超过600家商户参与活动，参与的商户仍在陆续增加。不同商户提供的优惠并不相同，顾客可享折扣、回增、免费礼品等。

今年9月29日（下周五）到10月6日是中国一连八日的“十一黄金周”。香港旅游业议会估计，近年中国大陆旅客旅游习惯已改变，连同汇率和机票价格等因素影响，保守估计会有100万名大陆旅客访港，较今年“五一黄金周”多40万，但只及疫情前水平的七成。

为了应对“十一黄金周”期间旅行团增加，香港旅游业监管局行政总裁方安妮表示，局方届时将安排相关人员在全港各地实地巡视，特别关注景点情况；并重启控制中心，与导游及旅行社紧密联络，一旦有事便可马上支援。

她强调，局方将做好协调角色，与入境处及警方等部门定时联系，留意领队或导游是否需要帮忙。

香港海关近日则派员到尖沙咀、旺角及铜锣湾区内多个旅游热点进行高调巡查，又向商户进行合规推广，提醒商户于营商过程中必须诚实及遵守《商品说明条例》的规定。

海关在社交专页发文，指为了迎接“十一黄金周”假期，日内将高调巡查旅客购买药品及药材，以及向旅客派发“避坑指南”，以保障访港旅客权益。

香港入境处处长郭俊峯指出，目前每逢周六及周日，日均约有90万人次出入境，而这次“十一黄金周”及中秋假期，大陆及香港公共假期有重叠，相信不少市民会北上，大陆居民也会南下，预料届时每日出入境人次或超过100万。为应对大量出入境人潮，入境处会“全军出动”，以及借调人手到各口岸处理旅客出入境。

香港立法会旅游界议员姚柏良接受《联合早报》访问时认为，港府早前宣布推出“香港夜缤纷”活动推动夜经济，有助提振旅游业。他对今年“十一黄金周”的市道审慎乐观，但建议当局在维多利亚港两岸加入有特色的事物，例如“幻彩咏香江”音乐汇演可以在黄金周期间添加新元素。

姚柏良指出，现在的游客和以前不同，都想体验、游览当地的特色。香港的旅游活动要持续主办，景点也要不断优化，为旅客提供独特、具创意的旅游产品，才能吸引更多游客到香港旅游。