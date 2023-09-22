台湾行政院长为进口蛋过程疏失致歉 民调显示“蛋怨”已达民意海啸程度

台湾农业部大量进口巴西鸡蛋发生效期标示错误及混充台湾鸡蛋等争议，近月来“蛋怨”冲天。行政院长陈建仁星期五（9月22日）到立法院作专案报告，两度对政府执行过程的疏失，公开向社会大众道歉。

继农业部前部长陈吉仲和执行鸡蛋进口作业的中央畜产会前董事长林聪贤请辞后，主管专案进口的农业部畜牧司长张经纬，疑因星期四（9月21日）到民众党立法院党团说明进口鸡蛋问题时，坦承“进口量失控且效期不同，加上冷链保存不当，才导致大量过期”而被调职，被喻为“一尸三命”。

《台湾民意基金会》星期五发布民调显示，56.7%的民众不满意陈吉仲处理缺蛋危机的表现，其中一点也不满意的民众高达31%，满意者仅20.6%。

台湾民意基金会董事长游盈隆表示，民众对蔡英文政府近期进口鸡蛋所引发的反弹和反感是强烈、全面性的，已达民意海啸程度，就一般公共政策而言，相当罕见。

陈建仁星期五一早到立法院议场外便向媒体表示，由于禽流感疫情蔓延和俄乌战争引起原材料上涨，台湾鸡蛋供应大幅减少，必须首度紧急从国外大规模进口，已达到保障蛋农权益，让鸡蛋供应充足的目的。但过程中难免有所疏失，他向社会大众表达歉意。

在野国民党立委手持“进口鸡蛋弊案，图利特定厂商”和“混蛋、臭蛋流窜全台”等抗议招牌，非要陈建仁先在议场内公开向社会道歉，才让他顺利进行报告，故陈建仁再次致歉。

国民党立委王鸿薇等人表示，陈吉仲和林聪贤在立法院要求专案报告前溜之大吉，充满政治算计；连身兼行政院消费者保护会召集人的行政院副院长郑文灿也缺席，责任丢给陈建仁来扛。

国民党、民众党和时代力量等在野立委，指责政府进口鸡蛋是失职在前，无能在后，还涉嫌图利特定厂商超思公司，要求农业部说明从巴西等外国进口鸡蛋的决策和流向，并要求法务部追查相关责任。

数家被查出使用土耳其、巴西进口蛋制成液蛋，还将产地标示为台湾的蛋品业者表示，他们是在农业部的指示下，于6月起将产地标示为台湾，直到7月底才被要求改回来源进口国。卫生福利部长薛瑞元却称“谁标示就罚谁”，业者非常不服气。

农业部代理部长陈骏季在答复无党籍立委黄国书质询时表示，中央畜产会委托业者时，根据过往认知，误会鸡蛋变成冷冻液蛋，是属于“实质转型”，制造地可以标台湾。他强调，这些液蛋都在库存中，并未对外释出。

陈建仁说，此事畜产会应负起责任，但他也缓颊说会体谅在年初缺蛋的紧急进口过程中所产生的错误。

法务部长蔡清祥指出，法务部五个地方检察署共分八个案子在侦查中，会请最高检察署督导并统一做法，体察民意，尽快查明事实。