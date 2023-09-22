抗议女选手赴华签证受阻 印度体育部长取消杭州亚运之行

（新德里/杭州综合讯）印度外交部在中国杭州举办的亚洲运动会开幕前夕发出声明，强烈抗议中国决定向三名印度选手发出无效签证，印度体育部长因此取消了原定出席亚运会的行程。

综合路透社和法新社的报道，据印度外交部声称，中国政府向三名来自阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh，中国称藏南地区）的印度女子武术运动员发出“另纸签证”，意味着北京不承认印度对该地区拥有主权。

印度其余武术队员和教练员未遇到类似问题，他们已在星期三（9月20日）乘飞机前往香港，之后转机抵达杭州。

据中国外交部官网公布例行记者会的问答记录，发言人毛宁星期五（9月22日）回答法新社记者相关提问时表示，中国作为东道国，“欢迎各国运动员持合法证件来杭州参加亚运会”。但她补充说，中国政府从不承认所谓“阿鲁纳恰尔邦”，“藏南地区是中国领土的一部分。”

据《印度斯坦时报》报道，印度外交部发言人阿林达姆·巴奇（Arindam Bagchi）星期五表示，印度对中国“故意且有选择地”阻碍印度选手参赛提出强烈抗议，印度体育部长阿努拉格·塔库尔（Anurag Thakur）因此取消了出席杭州亚运会的计划。

另据《中国青年报》报道，亚洲奥林匹克理事会终身名誉副主席魏纪中、代理主席辛格（Raja Randhir Singh）、代理总干事帝瓦里（Vinod Kumar Tiwari）星期五联合针对事件回应表示，三名印度选手获得进入中国的签证，并已激活亚运会注册卡，中国没有拒绝他们入境，但印度不接受“另纸签证”。亚奥理事会正与中印两国政府进行商议。