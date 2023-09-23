台防长邱国正：最近敌情异常

（台北综合讯）台湾国防部罕见地公布中国大陆解放军的地面部队动态，引发猜测。台湾防长邱国正称，最近敌情异常，但大陆军情动态都在台军掌握中。

台湾国防部星期四（9月21日）发新闻稿，点名解放军地面部队动态，称监控“远火、火箭军，以及福建大埕湾附近地面部队动态”。

福建大埕湾面对台湾，是台湾军方在动态消息中首次提及。综合《联合报》和《自由时报》，当被问及这是否是解放军有所动态，邱国正说，没有特别动态，但”最近敌情蛮异常”。

邱国正说，初步判断是大陆解放军9月在做联合军演，包含陆海空、两栖、陆航，并称：“我们都在掌握中”。

他说，解放军4月份的“联合利剑演习”结束后，大陆军机绕台的架数都有一个平均数值，约每天十几或20几架次，但这次突然变为50多架次、甚至100多架次，“这当然是异常”。

台湾国防部9月18日曾通报，17日侦查到103架次军机进入台海，其中40架次越过台海中线。

《联合报》指出，台湾国防部以往鲜少提到解放军地面部队动态，但9月17日首次表示在监控解放军防空、远火等部队动态，星期四又披露特定位置的地面部队，展示监侦能力的意味浓厚。

邱国正则说，国防部是实情实报，没有刻意隐瞒或有什么含义。

中国大陆媒体《环球时报》引述专家说，台军并未配备远程对地侦搜雷达，有关情报应是美国提供。



