欧盟贸易专员：欧盟无意与中国脱钩

（上海综合讯）欧洲委员会常务副主席兼欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯说，当开放性被滥用时，欧盟需要保护自己，但欧盟无意与中国脱钩。

据路透社报道，东布罗夫斯基斯星期六（9月23日）在上海外滩金融峰会上致辞时说，欧盟去年与中国的双边贸易创历史新高，但贸易“非常不平衡”，欧盟对华贸易逆差达到将近4000亿欧元（约5829亿新元）。

他说，欧盟致力于建立自由和公平的全球贸易，“公平”是其中的关键词，但“在开放性被滥用的情况下，欧盟也需要保护自己”，这意味着要最大限度地减少对某些战略产品的战略依赖。

但他也说，欧盟经济战略的重点是去风险，而非脱钩。“欧盟无意与中国脱钩”。

东布罗夫斯基斯正在对中国进行为期四天的访问。路透社指出，中欧关系由于中俄在俄乌开战后保持密切关系，及欧盟致力于减少对中国的依赖而变得紧张，而东布罗夫斯基斯此行的主要目的，就是在冠病疫情之后，重启与中国的对话。他也需要就欧盟对中国电动汽车进行反补贴调查一事，与中国进行沟通。

欧盟9月13日宣布，将对中国电动汽车启动反补贴调查。中国商务部批评欧盟此举是“赤裸裸的保护主义行为”。

中共政治局委员、中央外办主任、中国外长王毅星期五（9月22日）与法国总统外事顾问博纳通电话时，也呼吁欧洲坚持开放包容，秉持市场原则，支持自由贸易，防止落入“保护主义”窠臼。王毅说，中国致力于同欧方通过对话协商解决彼此关切，希望法国为妥善处理有关反补贴调查发挥建设性作用。

彭博社引述知情人士称，东布罗夫斯基斯访华期间，会提出中欧要达成具体协议，以调整双边关系；他也将表明，对中国电动车的调查会严格遵守程序，并寻求北京方面的配合。

放开对欧洲企业的准入也是东布罗夫斯基斯此行的重要议题。他星期六发言时说，相信中国面临着“具有挑战性的宏观经济调整过程”，但北京必须扩大对外资企业的准入。

欧盟驻华大使庹尧诲在星期四（9月21日）在一个论坛上形容，中国的上千个市场准入壁垒已将欧盟对华贸易逆差推高至“人类历史上的最高水平”。